Führungswechsel bei McDonald’s Schweiz

Crissier – Aglaë Strachwitz, Managing Director von McDonald’s Schweiz, wird zur Chief Restaurant Officer von McDonald’s Frankreich berufen. Sie übergibt deshalb per 1. Juni die hiesige Geschäftsführung an Lara Skripitsky, die von McDonald’s Kanada in die Schweiz wechselt. Lara Skripitsky ist seit acht Jahren Teil der McFamily, zurzeit als VP, Chief Technology & Operations Support Officer. Dank der erfolgreichen Führung der 41-jährigen Aglaë Strachwitz war McDonald’s Schweiz noch näher bei den Gästen: mit neuen Restaurants, einfacher Bestellung via McDonald’s-App und dem Ausbau des Lieferservices McDelivery. Durch den Ausbau des Restaurantnetzes und das hohe Gästeaufkommen konnten McDonald’s und seine Lizenznehmerinnen und -nehmer das Team auf 8’500 Mitarbeitende vergrössern und für 30 Millionen Schweizer Franken mehr Zutaten bei Schweizer Lieferanten einkaufen.

Seit August 2020 ist Aglaë Strachwitz Managing Director von McDonald’s Schweiz. Die gebürtige Österreicherin startete ihre Laufbahn bei McDonald’s vor 16 Jahren in ihrem Heimatland und wechselte 2010 in die Schweiz. Vor ihrer Ernennung zur Managing Director verantwortete sie als Marketing Director mit dem weiteren Managementteam die Unternehmensstrategie und deren Umsetzung hierzulande. In ihren früheren Funktionen bei McDonald’s Schweiz war sie Communications & Public Affairs Manager sowie Director der Ronald McDonald Kinderstiftung, welche Familien kranker Kinder mit Unterkünften in unmittelbarer Nähe von Spitälern ein Zuhause auf Zeit gibt.

Das Leben der Gäste einfacher machen

In ihrer Zeit als Managing Director eröffnete Aglaë Strachwitz mehr als zehn neue Restaurants und schuf mit den Lizenznehmerinnen und -nehmern 750 zusätzliche Arbeitsplätze. Ihr Fokus lag auf der Weiterentwicklung des Servicekonzeptes unter anderem im digitalen Bereich, so dass die Gäste auch in der McDonald’s-App ihre Menüs bestellen und bezahlen können. Mit dieser Order&Pay-Funktion entfällt die Wartezeit an der Theke oder am Bestellautomaten und die Gäste können direkt am Tisch Platz nehmen. Auch der Kaffee nach dem Essen ist über die App schnell an den Tisch bestellt. Heute nutzt rund ein Viertel der Schweizer Bevölkerung die App von McDonald’s. Aufgrund des Wachstums konnte McDonald’s Schweiz den Einkauf von Lebensmitteln bei einheimischen Partnern von 2022 vs. 2021 um 30 Millionen Schweizer Franken steigern und insgesamt 192 Millionen Franken in die Schweizer Wirtschaft investieren. Dies entspricht einem Anteil von 87 Prozent am gesamten Einkaufsvolumen.

Auf Frau folgt Frau

Lara Skripitsky, aktuell Vice President, Chief Technology & Operations Support Officer in Kanada, wird die Führung von Aglaë Strachwitz per 1. Juni nahtlos übernehmen. Die Kanadierin stiess 2015 als Senior Director of Digital zu McDonald’s und verbesserte stetig mit dem ganzen Team das Gästeerlebnis durch den Ausbau der McDonald’s-App, der mobilen Bestellmöglichkeiten, des digitalen Bonusprogramms sowie die Optimierung der Bestellkioske in Kanada.

Lara Skripitsky studierte Englisch sowie Frauenforschung (Women’s Studies) und erlangte im Jahr 2003 ihren MBA an der Richard Ivey School of Business. Ihre berufliche Laufbahn startete sie im Marketing in der Konsumgüterbranche. Danach brachte sie ihre Technologie- und Tranformationskompetenzen in führenden Unternehmen wie General Mills, Torstar und Johnson & Johnson in Kanada ein. Sie ist Mitbegründerin der Gruppe McDonald’s Global Women in Technology sowie Beirat des Netzwerkes McDonald’s Global Women’s Leadership. (McDonald’s Schweiz/mc/ps)