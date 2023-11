Führungswechsel bei Schweizerisch-amerikanischer Handelskammer

Zürich – Die schweizerisch-amerikanische Handelskammer erhält einen neuen Chef. CEO Martin Naville tritt nach 20 Jahren im Amt zurück. An seiner Sitzung vom Dienstag habe der Verwaltungsrat der Swiss-American Chamber of Commerce (Swiss Amcham) Rahul Sahgal zu seinem Nachfolger ernannt, teilte die Handelskammer mit.

Sahgal tritt seine neue Stelle im kommenden Sommer an. Naville werde seinen Nachfolger beim Einarbeiten in seine neue Funktion «tatkräftig unterstützen», heisst es. Der Schweizer Staatsbürger Sahgal verfüge über breite internationale Erfahrung in der Wirtschaft und im Staatsdienst, hiess es. Er studierte and der Universität St. Gallen (HSG) und erlangte dort auch die Doktorwürde.

Aktuell ist Sahgal stellvertretender Leiter der Abteilung Steuern beim Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF in Bern. Davor war er unter anderem als Botschaftsrat und Leiter des Bereichs Finanz- und Steuerpolitik bei der Schweizer Botschaft in der US-Hauptstadt Washington tätig gewesen. Zudem hatte er als stellvertretender Sektionschef in der Abteilung Menschliche Sicherheit beim EDA in Bern und als Attaché diplomatique bei der Schweizer Mission bei der EU in Brüssel gearbeitet. (awp/mc/pg)

Swiss-American Chamber of Commerce