Swiss-American Chamber of Commerce: Rahul Sahgal übernimmt die Rolle des CEO

Zürich – Rahul Sahgal (1977) ist Schweizer Staatsbürger mit breiter internationaler Erfahrung in der Wirtschaft und im Staatsdienst. Er schloss sein Studium der Betriebswirtschaft (lic. oec.) und der Rechtswissenschaften (lic. iur.) an der Universität St. Gallen (HSG) ab und promovierte an der HSG. In den folgenden zehn Jahren war er in den Bereichen Hedge Funds, Strategieberatung und Management tätig, unter anderem bei Rieter Management in Winterthur und als Managing Director von Autoneum Indien.

2013 trat Rahul Sahgal in den diplomatische Corps der Schweiz ein. Nach Stationen in Brüssel und Bern arbeitete er von 2017 bis 2021 als Botschaftsrat und Leiter der Finanz- und Steuerabteilung an der Schweizer Botschaft in Washington, DC. Seit 2021 amtete Rahul Sahgal als stellvertretender Leiter der Steuerabteilung im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF in Bern. Neben seinen Muttersprachen Deutsch und Englisch spricht er Französisch, Italienisch, Spanisch und Hindi.

Riet Cadonau, Chairman Swiss AmCham: „Martin Naville ist nach 20 Jahren im Amt, in denen er hervorragende Arbeit geleistet hat, nicht leicht zu ersetzen. Wir hatten das Glück, über ein hervorragendes Kandidatenfeld für seine Nachfolge zu verfügen, und nach einer gründlichen Evalutation durch das Auswahlkommittee wählte der Vorstand einstimmig Rahul Sahgal. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm einen hervorragenden neuen CEO gefunden haben, der auf den Stärken der heutigen Swiss AmCham aufbauen wird.“

Martin Naville, CEO Swiss AmCham bis 31. Juli: „Das beste Kompliment für einen scheidenden CEO ist ein ausgezeichneter Nachfolger. Ich bin dankbar für die fantastischen 20 Jahre, die ich als CEO der Swiss AmCham verbracht habe. Besonders dankbar bin ich den vielen Menschen, die dazu beigetragen haben, dass die Swiss-American Chamber of Commerce zu einer echten Kraft geworden ist, die sich für die in der Schweiz ansässigen internationalen Unternehmen einsetzt – schweizerische und ausländische, grosse und kleine. Und all diese Menschen haben meine Arbeit interessant gemacht und sie hat Spass gemacht! Ich wünsche Rahul Sahgal nun viel Erfolg und werde ihn unterstützen, wo immer es hilfreich ist, während er die Swiss AmCham zu neuen Höhen führen wird.“

Rahul Sahgal, CEO Swiss AmCham ab 1. August: „In den letzten drei Monaten hatte ich das Privileg, in die Welt der Swiss AmCham einzutauchen und von der Erfahrung Martins zu profitieren. Jetzt bin ich noch begeisterter von dieser Aufgabe. Ich werde mein Bestes geben, um unsere Mitglieder bei der effizienten und effektiven Wahrung ihrer Geschäftsinteressen zu unterstützen, sei es in der Schweiz, in den USA und bei ihren internationalen Aktivitäten im Allgemeinen.“ (Swiss AmCham/mc/hfu)

Swiss AmCham