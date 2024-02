Galaxus baut Logistiknetzwerk in der Schweiz und in Europa aus

Zürich – Galaxus arbeitet mit Hochdruck an der Realisierung der geplanten Schweizer Logistikstandorte Utzenstorf und Rafz. Um mittelfristig die nötigen Lagerkapazitäten für die Schweiz und Europa bereitzustellen und mögliche Engpässe zu überbrücken, plant der Schweizer Onlinehändler ein drittes Operations Center im süddeutschen Neuenburg am Rhein.

Der Onlinehändler Galaxus platzt aus allen Nähten. Die Ausbauoptionen am bestehenden Logistikhub Wohlen/Dintikon sind ausgereizt und Bauflächen an strategisch günstig gelegenen Standorten sind hierzulande rar. Um die Expansion in der Schweiz und Europa zu stemmen, soll zusätzlich zu den projektierten Schweizer Standorten in Utzenstorf und Rafz ein weiteres Operations Center in der süddeutschen Stadt Neuenburg am Rhein entstehen.

«Seit einiger Zeit arbeiten wir intensiv daran, neue Logistikstandorte zu erschliessen, um unsere Kundschaft auch in Zukunft schnell und zuverlässig beliefern zu können. Zwei davon befinden sich in der Schweiz und eines in Süddeutschland», erklärt Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus. «Die Bewilligungsverfahren für die Schweizer Projekte benötigen noch etwas Zeit. Damit es mittelfristig zu keinen Kapazitätsengpässen kommt, haben wir nach kurzfristig realisierbaren Alternativen ausserhalb der Schweiz gesucht und sind dabei im süddeutschen Raum fündig geworden. Der Standort Neuenburg am Rhein bietet uns ausserdem die Möglichkeit, unser Wachstum in den europäischen Zielmärkten langfristig voranzutreiben.»

Die Lagerfläche des geplanten süddeutschen Operations Centers beträgt ca. 90’000m2. Die Output-Kapazität entspricht ungefähr jener des heutigen Lagerstandorts Wohlen. Die Inbetriebnahme soll in Etappen zwischen 2025 und 2028 erfolgen. Gleichzeitig werde an den Bewilligungen für den Bau der Schweizer Standorte Utzenstorf und Rafz wird mit Hochdruck weitergearbeitet, heisst es von Galaxus.

Schweizer Standorte heiss begehrt

Der dritte Standort Neuenburg am Rhein steht mit den beiden geplanten Operations Center in Utzenstorf und Rafz nicht in Konkurrenz. Die Schweizer Standorte werden im zukünftigen Logistiknetzwerk eine wichtige Rolle spielen und sind unabdingbar, um das Wachstum bis 2030 und darüber hinaus zu stemmen. (mc/pg)