Galderma erhält L’Oréal als neuen Grossaktionär

Zug – Der Hautpflegespezialist Galderma scheint attraktiv zu sein. Im Rahmen einer Kooperation steigt der französische Kosmetikgigant L’Oréal beim Zuger Unternehmen ein und erwirbt einen Anteil von 10 Prozent.

Beide Unternehmen wollen künftig im Rahmen einer «wissenschaftlichen Partnerschaft» bei der Forschung und Entwicklung neuer Hautpflegeprodukte zusammenarbeiten. Im Fokus stehen unter anderem Produkte, die die Zeichen der Hautalterung reduzieren sollen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit L’Oréal unterzeichnet worden, teilte Galderma am Montag mit.

Die beiden Unternehmen sehen sich als gute Ergänzung mit einer gemeinsamen starken Marktposition in den «schnell wachsenden, hochattraktiven und auf den Konsumenten fokussierten Märkten Beauty und Dermatologie».

L’Oréal steigt mit 10 Prozent ein

Im Zuge dieser neuen Partnerschaft übernimmt L’Oréal 10 Prozent an Galderma zu einem ungenannten Preis. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit den Verkäufern Sunshine SwissCo AG (ein Konsortium unter Führung von EQT), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) und Auba Investment Pte Ltd geschlossen. Die Aktionärsgruppe EQT/ADIA/Gov. of Singapore hatte zuletzt Anfang Juli einen gemeinsamen Anteil an Galderma von gut 77 Prozent gemeldet.

Ein Konsortium um die schwedische Private Equity Gruppe EQT hatte Galderma 2019 für mehr als 10 Milliarden Dollar dem Konsumgüterkonzern Nestlé abgekauft. Im vergangenen März wurde Galderma dann an die Schweizer Börse gebracht. Es war der grösste Börsengang in der Schweiz seit 2017. EQT wollte damals auch in Zukunft und über den Börsengang hinaus ein wichtiger Aktionär bleiben.

Galderma-CEO Flemming Ørnskov zeigt sich erfreut über den Einstieg von L’Oréal als langfristig engagierten Teilhaber. «Das Investment von L’Oréal ist ein Zeichen des Vertrauens in unsere Strategie und unser Wachstumspotential», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

Michael Bauer, Partner und CO-Head Global Healthcare Sector bei EQT, bestätigte in der Mitteilung von Galderma das langfristige Engagement von EQT. Die Transaktion sei ein Teil der Strategie, Galderma auf dem weiteren Wachstumsweg weiter zu unterstützen. «Wir bleiben in Galderma verpflichtet.» Der Verkauf eines Minderheitsanteils an einen renommierten Partner wie L’Oréal sei Ausdruck davon.

Im Verwaltungsrat von Galderma soll es durch den Einstieg von L’Oréal keine Veränderungen geben.

Applaus von der Börse

Von der Börse kommt viel Applaus für den Einstieg von L’Oréal. In einem derzeit äusserst schwachen und verunsicherten Umfeld klettern die Aktien von Galderma im frühen Handel um rund 7 Prozent in die Höhe.

Die Partnerschaft mit L’Oréal sei eine Überraschung, mache aber Sinn, heisst es in einer ersten Einschätzung der Bank Vontobel dazu. Das Thema Alterung der Haut sei ein grosser und weiter wachsender Markt, so die Bank. Gemeinsam könnten die beiden Unternehmen hier innovative Produkte entwickeln. (awp/mc/ps)

