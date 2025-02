L’Oreal mit Schwierigkeiten in China und Nordamerika

Paris – Der französische Kosmetikkonzern L’Oréal hat im vierten Quartal weniger Umsatzwachstum erzielt als erwartet. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 2,5 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte.

Fachleute hatten mit fast vier Prozent Plus gerechnet. Das L’Oréal-Geschäft in China blieb schwierig für die Franzosen. Enttäuschend verlief aber vor allem das Geschäft im wichtigen Markt Nordamerika – hier gab es nur ein vergleichbares Wachstum um 1,4 Prozent, während Experten mit dem Dreifachen kalkuliert hatten. Die in New York gehandelten Aktienhinterlegungsscheine verloren am Abend 1,6 Prozent.

Im Gesamtjahr stieg der Konzernerlös um 5,1 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte um 6,7 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge weitete sich leicht von 19,8 auf 20,0 Prozent aus. Unter dem Strich machten die Franzosen mit 6,4 Milliarden Euro 3,6 Prozent mehr Gewinn. Die Dividende soll auf 7 Euro steigen, gut 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. (awp/mc/pg)