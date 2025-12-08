Galderma erhält mit L’Oréal einen neuen Hauptaktionär

Zug – L’Oréal verstärkt sein Engagement beim Dermatologiespezialisten Galderma. Der französische Kosmetikkonzern plant den Kauf eines 10-Prozent-Anteils von den Altaktionären EQT, Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment.

Damit verdoppelt sich der Anteil von L’Oréal an Galderma auf 20 Prozent, teilte der Konzern am Montag mit. Laut Angaben von EQT wechselten rund 24 Millionen Galderma-Aktien die Hand. Diese habe man zu einem nicht offengelegten Aufschlag an die Franzosen verkauft.

Der Abschluss der Transaktion werde im ersten Quartal 2026 erwartet, erklärte Galderma weiter. Das Konsortium um EQT hatte zuletzt einen Anteil von knapp 25 Prozent gemeldet, womit L’Oréal zum grössten Aktionär aufsteigen würde.

L’Oreal soll in den VR

In diesem Zusammenhang denkt Galderma darüber nach, der Generalversammlung 2026 zwei nicht-unabhängige Verwaltungsratskandidaten von L’Oréal zur Wahl vorzuschlagen. Diese sollen die Vertreter des von EQT geführten Konsortiums ersetzen.

Zudem planen Galderma und L’Oréal, zusätzliche wissenschaftliche Forschungsprojekte von gemeinsamem Interesse zu prüfen. Beide Unternehmen haben einen Fokus auf Hautpflege und Hautgesundheit. (awp/mc/ps)

