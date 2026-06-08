Kühne+Nagel baut eigenes Luftfrachtnetz aus

Schindellegi – Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat sein selbst kontrolliertes Luftfrachtnetzwerk erweitert. Neu wird Frankfurt in die Rotation eingebunden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit sollen die Verbindungen zwischen Nordamerika, Europa und Asien verbessert werden.

Die neue wöchentliche Strecke führt von Chicago über Frankfurt nach Atlanta. Laut Kühne+Nagel verbindet sie zwei wichtige Zentren für die Pharmaindustrie und erleichtert den Transport zeitkritischer Gesundheitsprodukte.

Zum Einsatz kommt ein langfristig gecharterter Frachtjumbo vom Typ Boeing 747-8F mit einer Nutzlast von rund 140 Tonnen – Boeings grösster Frachtflieger überhaupt. Betrieben wird er von Atlas Air. Das Netz verbindet seit Juni die Standorte Atlanta, Chicago, Frankfurt, Lüttich, Schardscha und Taipeh.

Kühne+Nagel richtet das Angebot insbesondere auf Pharma-, Halbleiter-, Luftfahrt- und Technologiekunden aus. Insgesamt verfügt der Konzern nach eigenen Angaben über mehr als 100 wöchentliche Charterverbindungen weltweit. (awp/mc/ps)