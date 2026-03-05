Galderma knackt 5-Milliarden Umsatzmarke

Zug – Galderma hat im vergangenen Geschäftsjahr die gesteckten Ziele erreicht. Für das bereits laufende 2026 stellt der Hautpflegespezialist ein noch etwas stärkeres Wachstum in Aussicht.

Den Jahresumsatz beziffert Galderma in einem Communiqué vom Donnerstag auf 5,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18,1 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen waren es 17,7 Prozent. Zu dem Wachstum trugen alle Regionen und Sparten bei.

Neben höheren Verkaufsvolumina sorgte auch der Mix an Produkten dafür, dass das Zuger Unternehmen das eigene Ziel eines Wachstums zwischen 17,0 und 17,7 Prozent erreichte. Galderma verkauft sowohl «injizierbare Ästhetik» wie etwa Faltenspritzen als auch die hierzulande bekannte Sonnencreme Daylong.

Mit Blick auf die Regionen konnte Galderma sowohl in den USA als auch in den internationalen Märkten zulegen. So setzte die Gruppe international annähernd 3 Milliarden (+13,8% kWk) um, während die Einnahmen in den USA bei 2,2 (+23,3% kWk) lagen. Gerade der US-Markt hatte zu Jahresbeginn 2025 wegen der verheerenden Feuer in der Region Los Angeles geschwächelt, da eine Reihe von Schönheitskliniken abgebrannt waren.

Mit Blick auf die verschiedenen Produktgruppen fiel das Plus in der Sparte Therapeutische Dermatologie mit 52 Prozent auf 1,2 Milliarden besonders gross aus. Dies ist vor allem dem jüngsten Hoffnungsträger Nemluvio zu verdanken, der eine sehr dynamische Entwicklung seit seiner Lancierung gesehen hat.

Vom Wachstum getragen erzielte Galderma auf der Gewinnseite ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Core-EBITDA) von 1,2 Milliarden US-Dollar nach 1,03 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge lag bei 23,3 Prozent. Der Kern-Reingewinn wird auf 871 Millionen (VJ 496 Mio) beziffert.

Galderma liegt mit den Zahlen im Rahmen der Analysten-Erwartungen.

Die Aktionäre sollen durch eine auf 0,35 Franken erhöhte Dividende an dem Erfolg beteiligt werden. Im Vorjahr lag sie bei 0,15 Franken.

Für 2026 peilt das Unternehmen ein Umsatzwachstum zwischen 17 und 20 Prozent an. Die Kern-EBITDA-Marge soll 2026 bei etwa 26 Prozent zu konstanten Währungen zu liegen kommen. (awp/mc/ps)