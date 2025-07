Galderma setzt sich nach starkem ersten Semester neue Ziele

Zug – Der Hautpflege-Konzern Galderma ist in den ersten sechs Monaten 2025 stark gewachsen und erhöht entsprechend die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Zum Wachstum trugen alle Regionen und Sparten bei. Auch den Gewinn steigerte Galderma deutlich.

Zwischen Januar und Juni setzte Galderma gut 2,4 Milliarden US-Dollar um. Dies ist ein Plus von 11,2 gegenüber dem Vorjahr, zu konstanten Wechselkursen waren es 12,2 Prozent. Die Zunahme sei vor allem auf ein höheres Verkaufsvolumen zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Aber auch der Mix an Produkten habe zu dem Wachstum beigetragen.

Galderma verkauft sowohl «injizierbaren Ästhetik» wie etwa Faltenspritzen als auch die hierzulande bekannte Sonnencreme Daylong. Mit Blick auf die Regionen konnte Galderma sowohl in den USA als auch den internationalen Märkten zulegen. Gerade der US-Markt hatte wegen der verheerenden Feuer in der Region Los Angeles zu Jahresbeginn gelitten. In Malibu oder Santa Monica waren eine Reihe von Schönheitskliniken abgebrannt, wo sich die Hollywood-Beautys aufspritzen lassen. Darunter hatten die Verkäufe zeitweise gelitten.

Wie Galderma nun schreibt, erholte sich aber das Geschäft sowohl mit den Faltenspritzen. Vor allem aber der Hoffnungsträger Nemluvio, ein Medikament zur Behandlung bestimmter Hautkrankheiten, habe sich besser als erwartet entwickelt. Bei den verschiedenen Produktsparten erzielte Galderma mit Produkten wie Füllern und Neuromodulatoren einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar (+8,9%). Aber auch mit Hautpflegeprodukten zogen die Umsätze auf 719 Millionen an.

Wegen Nemluvio warten Marktteilnehmer allerdings besonders gespannt auf die Umsatzentwicklung im Bereich Therapeutische Dermatologie. Mit 489 Millionen US-Dollar lagen die Umsätze um etwas mehr als ein Viertel über dem Vorjahreswert. Alleine Nemluvio steuerte hierzu Einnahmen von 131 Millionen bei.

Ausblick angepasst

Vom Wachstum getragen erzielte Galderma auf der Gewinnseite ein höheres Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Core-EBITDA) von 555 Millionen US-Dollar nach 514 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge lag bei 22,7 Prozent. Der Kern-Reingewinn wird auf 329 Millionen (VJ 210 Mio) beziffert.

Galderma hat mit den Halbjahreszahlen die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. Diese hatten im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Umsatz von 2,38 Milliarden Dollar, einem Kern-EBITDA von 509 Millionen sowie einem Kern-Reingewinn von 281 Millionen gerechnet.

Für das Gesamtjahr 2025 erhöht Galderma die bisherige Prognose. So peilt das Unternehmen neu ein Umsatzwachstum zwischen 12 und 14 Prozent nach zuvor 10 bis 12 Prozent an. Die Kern-EBITDA-Marge wird für 2025 derweil weiter mit etwa 23 Prozent zu konstanten Währungen stabil gegenüber 2024 erwartet. Zuletzt hatte Galderma dies mit den Kosten für die Markteinführung des Hoffnungsträgers Nemluvio begründet.

Die kürzlich angekündigten US-Zölle seien dabei in der Prognose vollständig berücksichtigt, heisst es. (awp/mc/ps)

Galderma