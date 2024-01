Galenica stellt weiteres Wachstum in Aussicht

Bern – Der Gesundheitskonzern Galenica hat beim Wachstum 2023 die eigenen Ziele und die Analystenerwartungen erfüllt. Beim Gewinn bestätigt der Gesundheitskonzern frühere Angaben, womit der EBIT in etwa auf Vorjahreshöhe ausfallen soll. Gewinnzahlen legt die Gruppe erst im März vor.

Auf Gruppenebene setzte Galenica im vergangenen Geschäftsjahr 3,75 Milliarden Franken um, ein Plus von 4,4 Prozent, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Damit hat das Unternehmen das eigene Ziel, den Umsatz zwischen 3 und 6 Prozent zu steigern, erfüllt. Die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von einem Erlösanstieg auf 3,76 Milliarden ausgegangen waren, hat die Gruppe damit ebenfalls getroffen.

Dabei fiel die Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte mit einem Plus von 3,3 Prozent erwartungsgemäss tiefer aus als die +5,5 Prozent aus dem ersten Halbjahr. Dies ist den Angaben zufolge in erster Linie auf die ausserordentlich starke Vergleichsperiode im zweiten Halbjahr 2022 zurückzuführen, als eine starke saisonale Grippewelle und Erkrankungen durch Covid-19 die Einnahmen stützten.

Beide Sparten tragen zu Umsatzplus bei

Von den beiden Sparten hat der Bereich Products & Care 1,64 Milliarden Franken (+3,3%) umgesetzt. Das Segment entwickelt und vermarktet Gesundheitsdienstleistungen und Produkte über verschiedene Kanäle wie Apotheken, online oder zu Hause an Privatkunden und Patienten wie auch an Geschäftskunden und Partner.

Die zweite Sparte, Logistics and IT, erhöhte die Einnahmen um 4,9 Prozent auf 3,08 Milliarden Franken. Dieser Geschäftsbereich entwickelt und betreibt die Logistik-, IT-, und Digitale-Infrastruktur und -Plattformen für die gesamte Galenica-Gruppe sowie für Kunden und Partner im Gesundheitsmarkt.

Mit Blick auf die Gewinnentwicklung geht die Gruppe weiterhin davon aus, einen EBIT auf Vorjahresniveau zu erzielen. 2022 hatte das Unternehmen hier knapp 191 Millionen Franken erzielt. Zudem sei man bestrebt, eine Dividende mindestens auf Vorjahreshöhe auszuzahlen (Vorjahr: 2,20 Fr. je Aktie).

Mittelfristziele bekräftigt

Für das laufende Jahr setzt sich die Gruppe zum Ziel, die Bedeutung der Apotheke als erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen weiter auszubauen. In diesem Zusammenhang sollen Apothekenhelferinnen und -helfer zusätzliche Kompetenzen und Verantwortlichkeiten erhalten. Gleichzeitig soll das Apothekennetz weiter ausgebaut werden.

Die im Oktober angepassten Mittelfristziele hat die Gruppe bestätigt. In einer entsprechenden Präsentation bekräftig Galenica, mittelfristig ein jährliches Umsatzplus von 3 bis 5 Prozent erzielen zu wollen.

Auch die mittelfristige Prognose für die Umsatzrendite (ROS) bestätigt Galenica: Bis 2025 soll diese stabil bleiben, bis zum Jubiläumsjahr 2027 soll die ROS im Segment Products & Care auf über 9,5 Prozent steigen und im Segment Logistics & IT bis zu 2 Prozent erreichen. Der EBIT soll dann 250 Millionen Franken betragen. (awp/mc/ps)