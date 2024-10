Galenica profitiert im dritten Quartal vom Einsetzen der Grippesaison

Galderma bestätigt dank Umsatzplus nach 9 Monaten Jahresziele

Der Hautpflege-Konzern Galderma hat in den ersten neun Monaten 2024 mehr umgesetzt. Mit dem Plus ist das seit März an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen auf gutem Weg, die eigenen Ziele zu erreichen.