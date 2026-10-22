Galenica steigert Umsatz in ersten neun Monaten

Bern – Galenica ist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres weiter gewachsen. Dabei profitierte der Apothekenkonzern, Medikamentengrossist und Gesundheitsdienstleister vor allem vom starken Apothekengeschäft wie auch dem Bereich Home Care. Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen seine bisherigen Ziele.

Von Januar bis September wuchs der Umsatz der Gruppe um 5,7 Prozent auf 3,17 Milliarden Franken, wie Galenica am Donnerstag mitteilte. Damit hat sich die Wachstumsdynamik gegenüber dem ersten Halbjahr, als die Einnahmen noch um 7,1 Prozent gestiegen waren, etwas abgeschwächt.

Haupttreiber waren weiterhin das Apothekengeschäft und der Bereich Home Care. Auch das neu aufgebaute Geschäftsfeld Diagnostics trug zum Wachstum bei, heisst es in der Mitteilung.

Dynamisches Apothekengeschäft

Das Segment Products & Care verbuchte mit einem Plus von 10,9 Prozent auf 1,45 Milliarden Franken das dynamischere Wachstum. Dabei erwies sich die anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1-basierten Abnehmpräparaten und Medikamenten zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen erneut als Wachstumstreiber. Das Apothekengeschäft legte auch organisch deutlich zu.

Ebenfalls stark entwickelte sich das Geschäft mit der Betreuung und Versorgung von Patienten zu Hause (Home Care). Das mit der Übernahme von Labor Team aufgebaute Geschäftsfeld Diagnostics leistete zudem einen positiven Umsatzbeitrag. Dagegen belasteten saisonale Einflüsse und negative Einmaleffekte das Geschäft mit Gesundheitsprodukten und Markenartikeln.

Das zweite Segment Logistics & IT setzte 2,50 Milliarden Franken um, das sind 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Löwenanteil entfiel dabei auf den Grosshandel. Dieser entwickelte sich allerdings schwächer als der gesamte Pharmamarkt. Grund dafür waren vorübergehende Sortimentsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Umstellung der IT-Systeme beim Grosshändler Galexis.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Galenica die Erwartungen der Analysten verfehlt. Während der Umsatz im Segment Products & Care nur knapp unter den Prognosen lag, fiel die Abweichung im Segment Logistics & IT deutlicher aus.

Ausblick bestätigt

Für das Gesamtjahr hält Galenica an den bisherigen Zielen fest. Finanzchef Julian Fiessinger zeigte sich trotz der vorübergehenden Wachstumsabschwächung im Grosshandel zuversichtlich. Nach der erfolgreichen IT-Umstellung bei Galexis rechne er im Schlussquartal wieder mit einer höheren Wachstumsdynamik. «Wir sind damit weiterhin auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen», so Fiessinger.

Die Gruppe geht für 2026 beim Umsatz weiterhin von einem Zuwachs von 5 bis 7 Prozent aus. Darüber hinaus wird beim adjustierten operativen Gewinn ein Anstieg von 6 bis 8 Prozent angestrebt. Die Dividende soll mindestens auf Vorjahresniveau liegen. Angaben zur Gewinnentwicklung macht Galenica im Rahmen der Neunmonatsberichterstattung nicht. (awp/mc/pg)