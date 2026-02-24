Galenica-Tochter schliesst Produktion in Interlaken

Bern – Der Gesundheitskonzern Galenica schliesst die pharmazeutische Produktion Bichsel in Interlaken bis spätestens Ende 2026. Bis zu 170 Jobs sind betroffen.

Grund für den Schritt sei die die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Verschiedene Massnahmen zur Steigerung der Ertragslage hätten über die letzten Jahre keine ausreichende Wirkung erzielt. Bichsel gehört seit 2019 zum Galenica-Netzwerk.

Fokus auf Home-Care

Künftig will sich Bichsel vollständig auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. Bereits im Oktober 2025 hatten HomeCare Bichsel und Lifestage Solutions ihre Kompetenzen unter einer gemeinsamen Führung gebündelt. Zusammen unterstützen sie schweizweit Spitex-Organisationen und Pflegeeinrichtungen bei der Betreuung und Versorgung von Patientinnen und Patienten in deren Zuhause.

Auch bei der Apotheke in Interlaken gibt es Veränderungen: Die «Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel» wird per 1. März 2026 in «Amavita Apotheke Bichsel Interlaken» umbenannt.

Konsultationsverfahren gestartet

Parallel dazu wurde ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Sollten Entlassungen unvermeidlich sein, kommt laut den Angaben ein Sozialplan zur Anwendung. Zudem würden Möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung innerhalb des Galenica-Netzwerks geprüft.

Der Abschluss des Konsultationsverfahrens wird gemäss Angaben Mitte März 2026 erwartet. Der endgültige Entscheid zur Schliessung sowie die definitive Zahl der betroffenen Stellen hängen vom Ausgang dieses Verfahrens ab.

Einmalige Kosten – langfristige Entlastung

Die Schliessung der Produktionssparte dürfte einmalige Sonderkosten von rund 35 bis 40 Millionen Franken verursachen, die vor allem im ersten Halbjahr 2026 anfallen. Davon entfallen voraussichtlich 17 bis 19 Millionen Franken auf Wertberichtigungen von Warenlagern sowie Produktions- und weiteren Sachanlagen.

Nach der vollständigen Aufgabe des Geschäftsbereichs per Ende 2026 rechnet Galenica jedoch mit einer nachhaltigen Verbesserung: Der adjustierte operative Gewinn (EBIT) der Gruppe soll sich dadurch um rund 3 Millionen Franken pro Jahr erhöhen. (awp/mc/ps)