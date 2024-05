Galenica wächst in den ersten vier Monaten 2024 um 5 Prozent

Bern – Galenica ist in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 gewachsen. Alle Geschäftsbereiche trugen zum Umsatzwachstum bei. Es ist das erste Mal, dass die Apothekengruppe Umsatzzahlen für die Periode von Januar bis April ausweist.

Konkret stieg der Umsatz von Januar bis April 2024 um 4,8 Prozent auf 1,26 Milliarden Franken, wie Galenica am Donnerstag mitteilte. Nach Segmenten betrachtet, verzeichneten sowohl Products & Care (+4,5% auf 542,6 Mio. Fr.) als auch Logistics & IT (+5,6% auf 1,04 Mrd. Fr.) ein Wachstum.

Im Vergleich zur Vorjahresperiode 2023 zählten die ersten vier Monate 2024 allerdings einen Verkaufstag mehr, was sich schätzungsweise mit rund 1 Prozent positiv auf das Umsatzwachstum der gesamten Gruppe ausgewirkt habe, heisst es. Das Umsatzwachstum basierte zudem auf einer positiven Entwicklung des gesamten Schweizer Pharmamarktes mit einem Wachstum von 4,0 Prozent.

Hohe Mehrverkäufe von Generika

Dämpfend auf das Wachstum hätten sich die hohen Mehrverkäufe von Generika und Biosimilars ausgewirkt. Treiber dieser Entwicklung waren laut Galenica die zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Massnahmen zur Förderung dieser Produkte, unter anderem durch die Erhöhung des Selbstbehalts, wenn Patientinnen und Patienten ein teureres Originalpräparat bevorzugen.

Was das Apotheken-Netz (ohne Coop Vitality) anbelangt, so habe sich dieses seit Beginn des Jahres dynamisch weiterentwickelt, heisst es. So seien fünf Apotheken neu akquiriert worden, eine Apotheke habe man neu eröffnet und eine Apotheke geschlossen. Rund 62’000 Kunden hätten ausserdem in den ersten vier Monaten 2024 die Gesundheitsdienstleistungs- und Beratungsangebote in Apotheken von Galenica beansprucht. Das sind 31 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Besonders positiv habe sich ausserdem das Exportgeschäft von Verfora entwickelt (+20%). Treiber seien eine höhere Nachfrage nach Verfora-Produkten, beispielsweise von Perskindol in Asien, sowie im Vergleich zum Vorjahr frühere Produktauslieferungen ins Ausland gewesen. Aufgrund eines Lagerabbaus im Markt entwickelte sich das Schweizer Geschäft von Verfora organisch hingegen leicht rückläufig (-0,5%).

Ausblick bestätigt

Mit Blick nach vorne bestätigte Galenica den bisherigen Ausblick. So erwartet die Gruppe für 2024 weiteres Wachstum und rechnet mit einem Umsatzanstieg zwischen 3 und 5 Prozent. Der Betriebsgewinn (EBIT adj.) soll 2024 mit 8 bis 11 Prozent etwas stärker wachsen. Und die Dividende soll erneut mindestens auf Vorjahresniveau liegen. (awp/mc/ps)