Gastrosuisse-Direktor Pascal Scherrer nimmt den Hut

Zürich – Nach eineinhalb Jahren an der Spitze hat Gastrosuisse-Direktor Pascal Scherrer den Verband schon wieder verlassen. «Es gab unterschiedliche Auffassungen, wie die Geschäftsleitung den Verband leiten und in die Zukunft führen soll», teilte der grösste Arbeitgeberverband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz am Freitagabend in einem Communiqué mit.

Deshalb sei das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst worden. Scherrer habe sich sehr stark für Gastrosuisse eingesetzt. «Wir danken ihm herzlich für den geleisteten Einsatz und wünschen ihm beruflich wie privat alles Gute für die Zukunft», schrieb der Verband.

Scherrer hatte sein Amt am 1. Juli 2023 angetreten. Gut ein Jahr später, im Juni 2024, gab es dann einen Wechsel im Präsidium des Verbandes, wo Beat Imhof zum Nachfolger des langjährigen Präsidenten Casimir Platzer gewählt worden war.

Wenige Monate später dreht mit dem Abgang von Scherrer nun das Personalkarrussell erneut. Vor Gastrosuisse war Scherrer vier Jahre lang Geschäftsleiter TV Regional beim Verlagshaus CH Media. (awp/mc/ps)

