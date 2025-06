Angebotsmieten steigen im Mai nur leicht

Zürich – Die Mietpreise in der Schweiz haben im Mai leicht zugelegt. Der Preisanstieg fiel jedoch moderater aus als in den Vormonaten. Besonders in wachstumsstarken Regionen bleibt die Dynamik hoch.

Der Homegate-Index für Angebotsmieten stieg im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, wie die SMG Swiss Marketplace Group am Dienstag mitteilte. Er steht nun bei 130,5 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerten sich die Mieten schweizweit um 1,7 Prozent.

Mit dem minimalen Plus hätten die Angebotsmieten im Mai eine Verschnaufpause eingelegt, so die Mitteilung. Auch die Zunahme zum Vorjahr falle geringer aus als in den Vormonaten.

Regionale Unterschiede

Mit Blick auf die Kantone sind die Angebotsmieten gegenüber Mai 2024 in Zug (+7,1%) und Nidwalden (+6,9%) am stärksten gestiegen. Beide Kantone hätten auch im Vergleich zum Vormonat überdurchschnittliche Zuwächse verzeichnet, hiesst es. Noch stärker sei der Anstieg gegenüber April 2025 lediglich in Graubünden und den Appenzeller Kantonen mit jeweils +1,5 Prozent gewesen.

Ein gemischtes Bild zeigt sich in den Städten: So verzeichnete Genf als einzige untersuchte Stadt einen Rückgang der Angebotsmieten im Jahresvergleich, und zwar um 0,6 Prozent. In Zürich hingegen stiegen die Mieten über die vergangenen zwölf Monate kontinuierlich um 4,4 Prozent.

Der Homegate-Mietindex für Angebotsmieten wird vom Immobilienmarktplatz Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben. Er misst die monatliche qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote. (awp/mc/ps)

