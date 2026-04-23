Gemeinsam das Lesen fördern am Welttag des Buches: Orell Füssli lanciert den Lesepreis «Bücherkrone» und engagiert sich mit weiteren Aktionen

Zürich – Zum UNESCO-Welttag des Buches am 23. April setzt Orell Füssli zusammen mit seinen Kundinnen und Kunden ein Zeichen für das Lesen. Verschiedene Aktionen laden zum Mitmachen, Unterstützen und Entdecken ein. Dazu zählen der neue Lesepreis «Bücherkrone», bei dem Lesebegeisterte über die beliebtesten Bücher des letzten Jahres abstimmen können, eine Spendenaktion zugunsten des Schweizer Dachverbands Lesen und Schreiben sowie die Teilnahme an der Kampagne «Ich schenk dir eine Geschichte» für Kinder.

«Lesen verbindet, inspiriert und ist eine wichtige Grundlage für Bildung und persönliche Entwicklung. Mit unseren Aktionen rund um den Welttag des Buches möchten wir möglichst viele Menschen für Bücher begeistern und gleichzeitig einen Beitrag zur Leseförderung leisten», sagt Christine Roth, Leiterin Marketing und Kommunikation und CRM bei Orell Füssli. «Mit Formaten wie der neuen Bücherkrone schaffen wir ausserdem zusätzliche Möglichkeiten, Literatur gemeinsam zu erleben und das Bewusstsein für aktuelle Titel, Autorinnen sowie Autoren und Genres zu stärken – insbesondere auch aus der Schweiz.»

Bücherkrone 2026: Leserinnen und Leser küren ihre Lieblingsbücher

Mit der Bücherkrone lanciert Orell Füssli erstmals einen eigenen Lesepreis, der die beliebtesten Bücher des vergangenen Jahres auszeichnet, gewählt von Leserinnen und Lesern selbst.

Zum Welttag des Buches startet die zweite Abstimmungsphase: Vom 23. bis 30. April 2026 sind alle eingeladen, im Onlineshop von Orell Füssli für ihre Favoriten abzustimmen und zehn Bücher – je eines pro Kategorie – mit einer Bücherkrone auszuzeichnen. Bereits zuvor hat der Book Circle, die digitale Lese-Community von Orell Füssli, aus einer Vorabstimmung die Finaltitel bestimmt. Zur Wahl stehen Bücher aus den Kategorien Romane, Liebesromane, Krimi und Thriller, New Adult, Fantasy, Biografien, Ratgeber, Jugendbuch, Kinder- und Bilderbuch sowie Schweizer Literatur (genreübergreifend Bücher von Schweizer Autorinnen und Autoren).

Berücksichtigt werden Titel, die 2025 erschienen und zu den meistverkauften Büchern bei Orell Füssli zählen. Unter allen Teilnehmenden werden als Dankeschön zehn Gutscheine im Wert von je CHF 50.- verlost.

Link zur Abstimmung

Spendenaktion für mehr Lesekompetenz in der Schweiz

Neben der Freude am Lesen steht auch die Förderung von Lesekompetenz im Fokus. Rund 1.25 Millionen Erwachsene in der Schweiz haben Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben – eine Herausforderung, der sich Orell Füssli gemeinsam mit dem Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben bereits seit mehreren Jahren mit einer Spendenaktion ab dem Welttag des Buches widmet.

Vom 23. April bis zum 31. Mai 2026 stehen in allen Orell Füssli Buchhandlungen Spendenkassen bereit. Die gesammelten Beiträge helfen einkommensschwachen Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, einen Kursbesuch zu finanzieren. Orell Füssli verdoppelt dabei jede Spende.

«Ich schenk dir eine Geschichte» bietet Lesefreude für Kinder

Auch junge Leserinnen und Leser profitieren vom Engagement rund um den Welttag des Buches: Im Rahmen der Aktion «Ich schenk dir eine Geschichte» erhalten Kinder das Buch «Der fliegende Klassenscooter» von Andreas Hüging und Angelika Niestrath kostenlos am 23. April in allen Orell Füssli Buchhandlungen. Die Initiative ist Teil eines internationalen Lesefests, das seit 1997 Kinder für Bücher begeistert und ihre Lesekompetenz stärkt. (Orell Füssli/mc/ps)