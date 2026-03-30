Generationenwechsel bei OBT

St.Gallen – Die OBT Gruppe leitet den Generationenwechsel ein: Thomas Züger, Reto Schaffner und Christoph Brunner geben den Grossteil ihrer Funktionen per Herbst 2026 intern weiter, bleiben der OBT Gruppe aber alle drei in unterschiedlichen Funktionen erhalten.

Mit insgesamt knapp 100 Dienstjahren – davon rund 50 innerhalb der Geschäftsleitung – geben mit Thomas Züger (CEO), Reto Schaffner (VRP, Leiter Informatik) und Christoph Brunner (Leiter Treuhand und Unternehmensberatung) im Herbst 2026 drei OBT Leitfiguren den Stab intern weiter.

CEO Thomas Züger blickt dem Generationenwechsel optimistisch entgegen: «Frühzeitig, gut vorbereitet und voller Tatendrang gehen wir diesen Prozess an. Es ist eine tolle Geschichte, der wir alle mit viel Freude entgegenblicken. Mit der Übergabe an die nächste Generation stellen wir die Weichen für die Zukunft. Gleichzeitig stehen wir unseren Nachfolgern – und der OBT Gruppe als Ganzes – weiterhin in unterschiedlichen Funktionen zur Seite.»

Nach zehn Jahren als CEO gibt Thomas Züger im Herbst 2026 die operative Leitung an Claude Rohrer weiter, der aktuell die Wirtschaftsprüfung innerhalb der OBT Gruppe leitet. Claude Rohrer ist im August 2011 zur OBT Gruppe gestossen und seit Herbst 2017 Mitglied der Geschäftsleitung. Mit Tatkraft und Zuversicht stellt er sich der neuen Herausforderung: «Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und erachte es als grosses Privileg, künftig als CEO an vorderster Front die OBT Gruppe weiterzuentwickeln und damit die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Auch nach dem Generationenwechsel vereinen wir als Geschäftsleitung ein breites Spektrum an Kompetenzen und können auf viele Dienstjahre Erfahrung zurückgreifen – eine starke Grundlage für Kontinuität und einen reibungslosen Übergang.»

Auf den gleichen Zeitpunkt übernimmt Mike Ammann von Reto Schaffner die Verantwortung für die IT-Dienstleistungen. Cedric Hauser tritt die Nachfolge von Christoph Brunner an und leitet neu den Bereich Treuhand und Unternehmensberatung. Roman Marty wird in die Fussstapfen des designierten CEO Claude Rohrer treten und künftig der Wirtschaftsprüfung vorstehen. Für den Fachbereich Steuern und Recht bleibt wie bisher Fabian Petrus zuständig.

Mit ihrer fundierten Erfahrung und Kompetenz werden Thomas Züger, Christoph Brunner und Reto Schaffner als Senior Partner und Verwaltungsräte weiterhin aktiv für langjährige und neue Kunden strategisch und operativ tätig sein sowie verschiedene Kernaufgaben und Projekte innerhalb der OBT Gruppe verantworten.

Thomas Züger und Christoph Brunner übergeben per Oktober 2026 ihre Geschäftsleitungsfunktionen an ihre Nachfolger. Reto Schaffner bleibt bis Herbst 2027 als Verwaltungsratspräsident in der Geschäftsleitung. (pd/mc)