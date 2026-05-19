Generationenwechsel in der Group Communication der AMAG: Uwe Liebminger folgt auf Dino Graf

Cham – Im Rahmen der langfristigen und vorausschauenden Nachfolgeplanung gibt Dino Graf die Leitung der Group Communication der AMAG Gruppe ab und übernimmt per 1. Juli die Geschäftsführung der AMAG Classic. Nach insgesamt 37 Jahren in der Unternehmenskommunikation der AMAG Gruppe – davon seit 1998 als Leiter Group Communication – übergibt er die Verantwortung an Uwe Liebminger, der per 1. Juni als Chief Communications Officer (CCO) in die AMAG eintritt.

Mit Uwe Liebminger gewinnt die AMAG Gruppe eine international erfahrene Führungspersönlichkeit für die strategische Unternehmens- und Markenkommunikation. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in der Unternehmens-, Marken- und CEO-Kommunikation internationaler Unternehmen. Zuletzt war er selbstständig tätig und beriet verschiedene Unternehmen sowie deren Management in strategischen Kommunikations- und Marketingfragen. Zuvor bekleidete er diverse Führungsfunktionen bei Carl F. Bucherer, Breitling und IWC Schaffhausen. Dabei sammelte er auch umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden internationalen Automobilkonzernen.

Uwe Liebminger ist ein erfahrener Sparringspartner auf C-Level- und Geschäftsleitungsstufe und bringt ausgewiesene Expertise in Transformations-, Krisen- und Stakeholderkommunikation in komplexen Konzern- und Dachmarkenstrukturen mit. Ergänzt wird sein Profil durch ein exzellentes Netzwerk in der Schweizer Medienlandschaft, seinen Sprachkenntnissen sowie seiner hohen Affinität zum Automotive- und Mobilitätsumfeld.

Mit diesem Generationenwechsel stellt die AMAG Gruppe die Weichen für Kontinuität und Weiterentwicklung in der Gruppenkommunikation und schafft zugleich Raum für neue Impulse in einem sich dynamisch verändernden Umfeld.

Dino Graf übernimmt per 1. Juli 2026 die neu geschaffene Funktion als Geschäftsführer AMAG Classic. In dieser Rolle verantwortet er die Zusammenführung der Bereiche AMAG Classic und AMAG Classic Collection sowie die strategische Weiterentwicklung dieses noch jungen Geschäftsfelds.

Helmut Ruhl, CEO der AMAG Gruppe, sagt: «Ich möchte Dino Graf für seine langjährige und weitreichende Arbeit für die AMAG Gruppe danken. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben er und sein Team entscheidende Meilensteine für die Positionierung und Wahrnehmung der AMAG Gruppe gesetzt. Zahlreiche Auszeichnungen wie beispielsweise als bestes Presseteam der Autobranche würdigen diese Leistung eindrücklich. Gleichzeitig freue ich mich, mit Uwe Liebminger einen ausgewiesenen Kommunikations- und Transformationsexperten für die AMAG gewonnen zu haben, der die Group Communication strategisch weiterentwickeln wird.» (AMAG/mc/ps)