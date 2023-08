Gewinneinbruch bei der Post

Bern – Der Gewinn der Post hat sich im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. Er belief sich noch auf 118 Millionen Franken – das sind 141 Millionen Franken weniger als im Vorjahr.

Post-Finanzchef Alex Glanzmann sprach in der Mitteilung vom Mittwoch von einem «anspruchsvollen Jahr für die Post». Die Digitalisierung führe zu einem Rückgang der Briefmengen und der Schalterzahlungen. Und wegen der «getrübten Konsumentenstimmung» seien auch weniger Pakete und Werbesendungen verschickt worden.

Dazu komme die Zinswende: Die steigenden Zinsen hätten die weggefallenen Erträge aus dem Negativzinsumfeld bei Postfinance noch nicht kompensieren können. Schliesslich hinterlasse auch die Teuerung Spuren durch höhere Kosten für Treibstoff, Energie, Transport, Material und Löhnen.

4,5 Prozent weniger Pakete

Die Briefmenge sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent, das Paketvolumen um 4,5 Prozent. Die Schalterzahlungen gingen um 19,8 Prozent zurück. Postauto habe zwar mehr Passagiere befördert, doch auch das habe die höheren Kosten nicht ausgleichen können.

Das Betriebsergebnis (EBIT) schrumpfte per Mitte 2023 um 129 Millionen Franken auf 165 Millionen Franken. Der Umsatz stieg zwar um 80 Millionen Franken auf 3,54 Milliarden Franken. Doch die Post rechnet auch für das Gesamtjahr mit einem Ergebnis unter dem Vorjahr.

«Post von morgen»

Trotzdem zeigte sich die Post für die nähere Zukunft optimistisch: Sie seien überzeugt, dass die Zinsentwicklung und die Strategie «Post von morgen» das Ergebnis bereits im nächsten Jahr positiv beeinflussen würden, hiess es.

Im letzten Halbjahr seien in mehreren Bereichen Fortschritte erzielt worden: Beim Wachstum und der Entwicklung mit einem neuen E-Voting-System und der Übernahme der Kommunikationsplattform SpotMe. Bei der Nachhaltigkeit unter anderem durch die Brief- und Paketzustellung in Zürich und Bern ausschliesslich mit elektrischen Fahrzeugen.

Bei den Preisen habe es eine Vereinbarung mit dem Preisüberwacher ab 2024 gegeben. Und im Rahmen der Effizienzsteigerung werde die Post ihre Kosten senken, unter anderen in der Verwaltung von Logistik-Services.

Die Umsetzung dieser Strategie sei auch in Zukunft nötig, um auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen und zeitgemässe Dienstleistungen anzubieten, wird Glanzmann zitiert. Nur so könnte die Post den Service public auch «langfristig sichern und selbst finanzieren». (awp/mc/pg)

Die Post