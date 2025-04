Global Clearance Solutions räumt Minen in Gaza und Ukraine

Freienbach SZ / Stockach – Global Clearance Solutions hat derzeit allein in der Ukraine 70 Maschinen zur Minenräumung im Einsatz, 30 weitere kommen in diesem Jahr noch hinzu. Als Partner der UNO ist das auf die Beseitigung von Kampfmitteln spezialisierte Schwyzer Unternehmen derzeit auch in Gaza tätig.

Global Clearance Solutions (GCS) hat zum Zwecke der Kampfmittelbeseitigung in der Ukraine Geberländer wie die Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, die USA und Kanada mit nationalen Behörden zusammengebracht. Dadurch wurden Partnerschaften geschaffen, die bisher über 2,3 Millionen Quadratmeter Land von Minen geräumt haben.

Laut einer Mitteilung des im Kanton Schwyz ansässigen Unternehmens sind dort derzeit 70 Minenräummaschinen im Einsatz, weitere 30 sollen noch in diesem Jahr zusätzlich bereitgestellt werden. Das Technologieportfolio von GCS umfasst auch mit Künstlicher Intelligenz gesteuerte integrierte Kamera- und Drohnen-Software, die die Räummaschinen steuern.

„Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung verfügt GCS über umfangreiches Wissen bezüglich der urbanen und landwirtschaftlichen Minenräumung“, wird Area Sales Manager Phillip Gross zitiert. „Wir entwickeln und liefern nicht nur Technologien und schulen Einsatzkräfte, sondern führen auch Räumungsarbeiten vor Ort durch.“

In Gaza kooperiert GCS mit dem Gaza-Programm des UN Mine Action Service und des UN Office for Project Services. Im Irak hat GCS seit 2020 auf einer Fläche von 8 Millionen Quadratmetern über 8600 explosive Bedrohungen neutralisiert.

Zu den wichtigsten Kunden von GCS gehören den Angaben zufolge neben den Vereinten Nationen Privatkunden, Hilfsorganisationen sowie Polizei und Militär, darunter die deutsche Bundeswehr und die Schweizer Armee. Alle weltweiten Aktivitäten von GCS werden vom Hauptsitz in Freienbach aus koordiniert. Die Minenräumgeräte stellt das Unternehmen im deutschen Stockach am Bodensee her.

GCS ist auf der 21. Dubai International Human Aid and Development Conference & Exhibition präsent. Die Konferenz für humanitäre Hilfe und Entwicklung findet vom 29. April bis 1. Mai 2025 statt. (v/mc/ps)