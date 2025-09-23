Globetrotter übernimmt Mehrheit an Africa Design Travel AG

Bern – Das Reiseunternehmen Globetrotter übernimmt die Mehrheit an der Africa Design Tavel AG. Die Übernahme des auf Afrika-Reisen spezialisierten Anbieters erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2025, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit wächst die Globetrotter Group auf 13 Unternehmen an.

Im Rahmen der Transaktion wird CEO John Stewardson, Gründer und bisheriger Mehrheitsaktionär von Africa Design Travel, per Ende 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden. Seine Nachfolge soll die aktuelle Chief Operating Officer (COO) Petra Buller übernehmen. Am Namen, der Positionierung und der Firmenstruktur werde nichts verändert und alle 9 Mitarbeitenden würden weiterbeschäftigt, heisst es weiter.

Über den Verkaufspreis wurde gemäss Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Den Angaben zufolge erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 7 Millionen Franken. Die Globetrotter Gruppe als Ganzes erwartet für das Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von etwa 210 Millionen Franken und beschäftigt insgesamt 370 Mitarbeitende. (awp/mc/pg)