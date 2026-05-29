Parahotellerie verzeichnet 2025 mehr Übernachtungen

Neuenburg – Die Schweizer Parahotellerie hat 2025 wie die Hotellerie mehr Übernachtungen registriert. Besonders die ausländische Nachfrage nahm deutlich zu, aber auch bei den Schweizer Gästen waren es mehr Übernachtungen.

Insgesamt wurden in Schweizer Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und in Kollektivunterkünften 18,1 Millionen Logiernächte gezählt, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Das sind 4,7 Prozent mehr als im Jahr 2024.

Deutlich mehr Übernachtungen auf Campingplätzen

Weiterhin entfielen dabei 11,7 Millionen Übernachtungen auf Schweizer Gäste – ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies sind rund zwei Drittel aller Nächtigungen. Bei den ausländischen Gästen fiel die Zunahme mit 9,8 Prozent auf 6,3 Millionen allerdings deutlich stärker aus.

Bei den Ferienwohnungen, dem grössten Segment in der Parahotellerie, lag die Zunahme bei 4,3 Prozent auf 7,4 Millionen Übernachtungen. Dank mehr Übernachtungen ausländischer Gäste gab es auch bei den Kollektivunterkünften einen Anstieg um 1,9 Prozent auf 5,5 Millionen. Bei den Campingplätzen waren es mit 5,2 Millionen gar deutlich mehr – ein Plus von 8,2 Prozent.

Touristische Gesamtbilanz positiv

Damit legten die Übernachtungen 2025 im Schweizer Tourismus insgesamt klar zu. In der Hotellerie nahmen die Übernachtungen um 2,6 Prozent auf 43,9 Millionen zu, wie das BFS bereits im Februar mitgeteilt hatte.

Damit zählte die Schweizer Beherbergung 2025 gesamthaft 62,0 Millionen Logiernächte – ein Plus von 3,2 Prozent. Die Parahotellerie machte dabei aber mit knapp 30 Prozent den wesentlich kleineren Teil aller Übernachtungen aus. (awp/mc/pg)