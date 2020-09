Grossanlässe unter Auflagen erlaubt – Maskenpflicht, nur Sitzplätze, kein Alkoholverbot

Bern – Ab 1. Oktober sind in der Schweiz Grossanlässe mit über tausend Personen wieder erlaubt. In Absprache mit Kantonen und Verbänden hat der Bundesrat am Mittwoch strenge Auflagen festgelegt.

Diese gelten für die ganze Schweiz, berücksichtigen jedoch die Lage vor Ort:

Sportanlässe, kulturelle Veranstaltungen, Kongresse und andere Veranstaltungen werden bewilligt, wenn es die epidemiologische Lage im Kanton oder in der Region erlaubt.

Zudem muss der betreffende Kanton über die nötigen Kapazitäten für Contact Tracing verfügen.

Grundsätzlich gilt bei Grossveranstaltungen eine Sitzpflicht. Stehplätze dürfen nur ausnahmsweise bewilligt werden, etwa bei Ski- oder Radrennen im Freien oder bei Dorffesten im Freien.

Die Veranstalter müssen dem Kanton eine Risikoanalyse und ein Schutzkonzept vorlegen. Darin muss unter anderen geregelt sein, wie die Personenströme gelenkt werden, wie die Kontaktangaben korrekt erhoben werden können oder ob eine Maskenpflicht gilt.

Spezielle Regeln hat der Bundesrat für Spiele der nationalen Eishockey- und Fussball-Profiligen beschlossen. Diese werden schweizweit einheitlich beurteilt und bewilligt. Es gelten deshalb auch detailliertere Schutzkonzepte als für andere Grossveranstaltungen.