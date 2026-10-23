Gurit steigert Neunmonatsumsatz deutlich und bestätigt Jahresprognose

Zürich – Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich mehr umgesetzt. Dabei profitierten sämtliche Geschäftsbereiche von einer höheren Nachfrage. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 11,1 Prozent auf 238,0 Millionen Franken, wie Gurit am Freitag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Plus von 14,3 Prozent. Inklusive eines kleinen Anteils des nicht weitergeführten Geschäfts war der Umsatz bei 239,5 Millionen Franken.

Im grössten Geschäftsbereich Wind Materials nahm der Umsatz währungsbereinigt um 7,5 Prozent zu und erreichte 129,5 Millionen Franken. Ausschlaggebend waren laut Mitteilung vor allem höhere Absatzvolumen bei wichtigen Windturbinenherstellern. Im dritten Quartal profitierte Gurit zudem von zusätzlichen Lieferungen, mit denen Engpässe bei Konkurrenten ausgeglichen wurden.

Robuste Nachfrage aus Windindustrie

Besonders kräftig wuchs der Bereich Manufacturing Solutions mit einem währungsbereinigten Plus von 61,1 Prozent und einem Umsatz von 38,4 Millionen Franken. Dazu trugen eine robuste Nachfrage aus der Windindustrie sowie erfolgreiche Auslieferungen von Rotorblattformen bei. Insbesondere in Indien blieb die Nachfrage dank Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten hoch.

Im Bereich Marine & Industrial stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 9,6 Prozent auf 70,3 Millionen Franken. Wachstumstreiber war vor allem das Geschäft mit Unterwasseranwendungen (Subsea). Die Nachfrage nach PET-Materialien für industrielle Anwendungen sei derweil stabil geblieben. Das Geschäft entwickelte sich trotz eines schwachen Marinemarktes und der Belastungen durch Zölle positiv. Zur Unterstützung des weiteren Wachstums im Subsea-Bereich nahm Gurit zudem einen neuen Standort in Dallas in Betrieb.

Die Zahlen fielen insgesamt, aber auch in allen einzelnen Segmenten über den Erwartungen aus. Der AWP-Konsens für den Gesamtumsatz (weitergeführtes Geschäft) lag bei 231,9 Millionen Franken.

Jahresziele bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Gurit weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 9 bis 11 Prozent. Die bereinigte operative Gewinnmarge soll bei rund 10 Prozent zu liegen kommen. Diese Werte waren Ende August anlässlich der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen erhöht worden.

Gurit betont in der Mitteilung, dass die weiterhin unsichere US-Zollpolitik die internationalen Lieferketten erschwere. Man versuche entsprechend, die Auswirkungen mit operativen Anpassungen und der Nutzung des globalen Produktionsnetzwerks abzufedern. (awp/mc/pg)