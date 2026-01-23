Gurit stellt höhere operative Marge in Aussicht

Wattwil – Gurit hat im Geschäftsjahr 2025 wie erwartet deutlich weniger Umsatz erzielt. Hintergrund ist der zurückliegende Verkauf verschiedener Geschäftsfelder. Die Profitabilität soll aber entgegen früheren Aussagen steigen.

Konkret gingen die Verkäufe um 26 Prozent auf 319,6 Millionen Franken zurück. Damit wurde die eigene Umsatzprognose von 300 Millionen Franken erfüllt – Analysten hatten mit etwas tieferen Werten gerechnet. Der Umsatz sei durch geplante strategische Geschäftsausstiege und den starken Schweizer Franken geprägt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. In Lokalwährungen gerechnet wären die Verkäufe lediglich um 22 Prozent geschrumpft.

Im grössten Bereich Wind Materials sank der Umsatz in Lokalwährungen um fast 30 Prozent auf 190,1 Millionen Franken. Grund dafür war der geplante Ausstieg aus dem Geschäft mit Carbonfaser-Pultrusionsprodukten. Im künftigen Kerngeschäft wurden 164,1 Millionen erwirtschaftet, 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im letzten Jahresviertel sei es zu einer Beschleunigung sowohl bei den Auftragseingängen als auch bei den Lieferungen an Windkraftanlagenhersteller gekommen, erklärte Gurit weiter. Das Unternehmen sei also für die kommenden Quartale gut aufgestellt.

Bei Manufacturing Solutions ging der Umsatz um 2,2 Prozent auf 41,4 Millionen zurück. Bei Marine and Industrial ergab sich ein Minus von 8,4 auf 88,3 Millionen Franken. Das sei in erster Linie auf Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Zöllen zu Beginn des Jahres und einen zurückhaltenden Marinemarkt zurückzuführen.

Gewinnprognose erhöht

Gurit erhöht derweil die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025. Gurit erwartet demnach eine bereinigte operative Gewinnmarge von rund 8 Prozent und damit eine Verbesserung gegenüber den 6,9 Prozent im Jahr 2024. Bisher hatte Gurit eine gehaltene Marge in Aussicht gestellt.

Die bessere Margenentwicklung spiegelt die Vorteile der in den vergangenen Perioden umgesetzten strukturellen Massnahmen wider, hiess es hierzu. (awp/mc/pg)