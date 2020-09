Hanja Heuss, Thore Lingel und Martin Reichlin verstärken Farner Consulting

Zürich – Farner verstärkt sein Team mit gleich drei hochkarätigen Neuanstellungen. Mit Hanja Heuss wird die Farner Werbung um eine mehrfach ausgezeichnete Creative Director ergänzt, die eine starke Digitalkompetenz mit ins Team bringen wird. Das Change-Team bekommt mit Thore Lingel Verstärkung durch einen ausgewiesenen Experten in Change-, Strategie- und Mitarbeiter-Kommunikation. Und schliesslich übernimmt Martin Reichlin die Eigenkommunikation der Agentur. Der Medienprofi wird die Position der Agentur als Schweizer Thought Leader weiter festigen.

Hanja Heuss verstärkt ab November 2020 die Farner Werbung als Creative Director. Heuss kommt von Jung von Matt/Limmat, wo sie zuletzt als Creative Director Digital für Marken wie Helsana, Die Post, Migros, Emmi, Findus, Graubünden und Raiffeisen verantwortlich zeichnete.

Zu ihren jüngsten Arbeiten gehört die vom ADC mit Gold ausgezeichnete Kampagne «A Touch of History» für Samsung mobile. Sie wurde nicht nur in der Schweiz vielfach ausgezeichnet, sondern bekam auch international viel Anerkennung. Ebenfalls für viel Aufmerksamkeit sorgte ihre Kampagne «Refugees Welcome», die sie noch bei FCB Zürich umsetzte. Ihre Handschrift wird auch bei Farner geschätzt: «Hanja verbindet kreatives Können mit einer hohen Affinität für Technologie und Data. Sie trifft damit perfekt die Bedürfnisse unserer Kunden.», so Chief Creative Officer Philipp Skrabal.

Hanja Heuss wird eng mit den Creative Directors Bruce Roberts, Martin Fuchs, Fabian Bertschinger und Jan Walser zusammenarbeiten. Fabian Röthlisberger, Unit Lead Werbung, freut sich auf den Zuwachs: «Mit Hanja konnten wir eine begeisternde Persönlichkeit für uns gewinnen, der das ganzheitliche Markenerlebnis besonders am Herzen liegt. Sie ist damit die perfekte Ergänzung zum Team und wird die ko-kreative Ideenfindung um wichtige Facetten erweitern.»

Ebenfalls per November 2020 wird Thore Lingel das Change-Team als Senior Change Consultant verstärken. Lingel war zuletzt Consulting Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei Wirz Brand Relations.

Mit Thore Lingel stösst ein Agentur-Profi zu Farner, der sein breites Know-How in interner und externer Kommunikation mit einer Passion für Change verbindet. Er startete seine Agenturkarriere in Deutschland, unter anderem bei Weber Shandwick und Deekeling Arndt Advisors, bevor er 2008 in die Schweiz umsiedelte und ein Jahr nach seinem Eintritt bei Wirz Brand Relations zum Mitglied der Geschäftsleitung aufstieg. Als Consulting Director gestaltete er dort über 11 Jahre erfolgreich die Entwicklung der Agentur mit. Einer seiner Beratungsschwerpunkte lag schon hier auf der Strategie- und Change-Kommunikation unter anderem für Industrie- und Energieunternehmen. Als langjähriges Mitglied beim Fachverein Perikom hat er den Austausch von HR- und Kommunikationsfachleuten auch stets auf Verbandsebene aktiv gefördert.

Für Cordula Rieger, Unit Lead Change, kommt der Zuwachs gerade richtig: «Als kleine, wachsende Unit bewegen wir uns an den Schnittstellen von Kommunikation, HR und Unternehmensberatung. Mit Thore gewinnen wir einen Kollegen, der unsere Faszination für Organisationen im Wandel teilt – und unser Change-Team mit seinen Erfahrungen optimal ergänzt.»



Schliesslich wechselt bereits per 1. September 2020 Martin Reichlin zu Farner und übernimmt die Eigenkommunikation der Agentur.

Reichlin sammelte während mehr als zwölf Jahren als Journalist für verschiedene Schweizer Tageszeitungen Medienerfahrung, unter anderem beim «Blick», der «Aargauer Zeitung» und der «Limmattaler Zeitung». Bevor Reichlin in die Geschäftsleitung der Agentur Concept Communication wechselte, kommunizierte er während acht Jahren zunächst für das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und später für das Staatssekretariat für Migration.

Bei Farner wird Reichlin die Positionierung der Agentur weiter schärfen. Markus Gut, Partner und Practice Head Branding & Change freut sich, dass die Position so hochkarätig besetzt werden konnte: «Farner hat viel zu sagen. Mit Martin Reichlin konnten wir einen ausgezeichneten Kommunikator gewinnen, der das Fachwissen unserer Kolleginnen und Kollegen gezielt platzieren kann und damit Farners Position als Schweizer Thought Leader weiter festigen wird.» (Farner/mc/ps)