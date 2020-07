HBM Healthcare steigert Gewinn im ersten Quartal markant

Zürich – Die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 den Gewinn gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Für die zweite Jahreshälfte 2020 bleibt die Gesellschaft vorsichtig positiv.

Für das per Ende Juni abgeschlossene 1. Quartal meldete HBM einen Nettogewinn von 226 Millionen Franken und bestätigte damit die provisorischen Angaben von Anfang Juli, wie dem am Freitag veröffentlichten Quartalsbericht zu entnehmen ist.

Auch die Kursentwicklung der Aktie verlief bislang positiv: Der Kurs stieg um 30 Prozent auf 247,00 Franken, während der Innere Wert (NAV) der Aktie nur um 15,6 Prozent auf 240,72 Franken zunahm.

Kursanstieg bei börsenkotierten Unternehmen

Aus dem Portfolio resultierte ein Gesamtgewinn von 268 Millionen Franken. Dazu beigetragen hat laut der Mitteilung vor allem der Kursanstieg bei den börsenkotierten Unternehmen. Dieser sorgten für 247 Millionen des Gesamtgewinns, während private Unternehmen mit 23 Millionen dazu beitrugen.

Das Ergebnis aus den Fonds war mit -10 Millionen negativ. Die negative Währungsentwicklung habe teils durch einen Gewinnbeitrag von 7 Millionen aus der Währungsabsicherung kompensiert werden können, hiess es. Per Ende Juni waren gemäss dem Bericht rund 60 Prozent des USD-Währungsrisiko gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert.

24 Mio in private Unternehmen investiert

Von den Übernahmen der beiden privaten Unternehmen Corvidia Therapeutics und Vitaeris habe HBM den Angaben zufolge ebenfalls profitiert. Zudem hat die Gesellschaft 24 Millionen in private Unternehmen investiert. Ein Anteil von 11 Millionen davon sei als Neuinvestition an drei US-amerikanische Unternehmen gegangen. 13 Millionen flossen als Folgefinanzierungen an Unternehmen aus dem bestehenden Portfolio. Weitere 8 Millionen habe HBM für die Kapitalerhöhung des an der Schwedischen Börse kotierten Unternehmens BioInvent International aufgebracht.

Verhaltener Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr, das von April 2020 bis März 2021 dauert, gibt sich HBM verhalten: „Nach der starken Entwicklung an den Aktienmärkten in den vergangenen Wochen bleiben wir – was das allgemeine Marktumfeld anbelangt – vorsichtig positioniert“, hiess es. In Bezug auf die Unternehmen im Portfolio sei man allerdings weiterhin zuversichtlich. Nebst einigen Börsengängen erwarte die Gesellschaft gemäss dem Bericht auch Mehrwert durch Übernahmen, Finanzierungsrunden und Beteiligungsverkäufe. (awp/mc/pg)