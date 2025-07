HBM Healthcare rutscht wegen Währungseinflüssen im ersten Quartal tief ins Minus

Zug – Die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (per 30. Juni) unter negativen Währungseinflüssen gelitten. Auch für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich das Unternehmen zurückhaltend.

Für die ersten drei Monate weist das Unternehmen in seinem Communiqué vom Freitag einen Verlust von 140 Millionen Franken aus, nachdem im Vorjahr noch ein Nettogewinn von 26 Millionen Franken zu Buche stand.

Die Kursentwicklung der Aktie war im Berichtszeitraum mit -5,5 Prozent negativ. Der Innere Wert (NAV) der Aktie gab mit 8,4 Prozent noch etwas stärker nach.

Die negativen Währungseinflüsse sorgten sowohl im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen als auch bei den privaten Firmen für Verluste.

In den ersten drei Monaten wurden zudem keine Neuinvestitionen getätigt, wie die Gesellschaft weiter mitteilt. Die Vermögensallokation habe sich zuletzt denn auch kaum verändert. So entfielen 48 Prozent auf börsenkotierte Unternehmen, von denen mehr als die Hälfte vormals private Unternehmen waren und 33 Prozent entfallen auf private Unternehmen und 10 Prozent auf Fonds.

Aufgrund des Währungsprofils des Portfolios – 53 Prozent in US-Dollar, 17 Prozent in Euro, 12 Prozent in Renminbi, 8 Prozent in indischen Rupien und je 2 Prozent in Hongkong-Dollar und schwedischen Kronen – werde HBM Healthcare auch im weiteren Geschäftsverlauf Währungsschwankungen zu spüren bekommen.

Unsicheres Marktumfeld

Was die weiteren Geschäftsaussichten betrifft, hebt die Gesellschaft das unsichere Marktumfeld hervor. Geopolitische Spannungen, Handelszölle, Diskussionen über die Regulierung von Arzneimittelpreisen und Währungsschwankungen dürften damit auch zukünftig die Marktstimmung beeinflussen und zu erhöhter Volatilität beitragen.

Trotz des herausfordernden Umfelds rechnet HBM Healthcare mit positiven Impulsen aus dem Portfolio. (awp/mc/ps)