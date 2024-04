HELP.CH fokussiert Angebot und ernennt Bernhard Zihler zum Head of Communications

Zürich – HELP.CH, ein in der Schweiz führendes Such- und Medienportal für Private, Firmen und Organisationen und Medienschaffende, hat sein Angebot entlang der Nutzerbedürfnisse präzisiert und spricht seine Nutzerinnen und Nutzer ab sofort direkt an über die Funktionalitäten Suchportale, Medienportale, Kundenportale sowie Angebote für Start-ups. Zudem wurde Bernhard Zihler per April 2024 zum Head of Communications ernannt.

Veränderte Kundenbedürfnisse und technische Entwicklungen im Zentrum

HELP.CH richtet sich strategisch neu aus, um den veränderten Kundenbedürfnissen und technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und verwaltet derzeit eine Vielzahl eigener Webseiten. Gründer und CEO Andy Rauch betont die Notwendigkeit, die Funktionalitäten entsprechend dem Zeitgeist anzupassen, um den Kundinnen und Kunden besser zu dienen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Schnellere Suche über die HELP-Suchportale

Die HELP-Suchportale bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche für den schnellen Zugriff auf Unternehmens-, Marken- und Handelsregisterdaten. Dank Suchalgorithmen und Datenbanken finden Nutzerinnen und Nutzern schnell relevante Daten zu Unternehmen, Produkten, Dienstleistungen und Marken. Dies erleichtert eine effiziente Suche und spart vor allem bei Journalistinnen und Journalisten Zeit und Aufwand bei der Recherche.

HELP-Medienportale für mehr Reichweite

Die HELP-Medienportale bieten Unternehmen eine Plattform zur Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Events und Content. Da die Portale oft von Journalistinnen und Journalisten, Branchenexpertinnen unbd -experten sowie Agenturen besucht werden, können sie ihre Reichweite deutlich erhöhen. Dies steigert die Sichtbarkeit in den Medien, stärkt das Markenimage und erhöht die Bekanntheit.

Mehr Kundenbindung und -loyalität dank den HELP-Kundenportalen

Durch die Nutzung von Online-Diensten können HELP-Kundinnen und -Kundenaktiv die Kundenbindung und -loyalität fördern. HELP.CH unterstützt Unternehmen dabei, deren Online-Reputation zu stärken und die Präsenz auszubauen. Eine positive Online-Reputation ist heute entscheidend, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Dies führt zu mehr Sichtbarkeit und Interaktionen mit potenziellen Kundinnen und Kunden sowie zu einer Steigerung der Geschäftsabschlüsse.

Gelungener Start mit HELP für Start-ups

HELP.CH bietet neu gezielt auch wertvolle Services für Start-ups, einschliesslich Lösungen zum Schutz deren neuen Auftritts, zur Webpräsenz und zum Direktmarketing. Diese umfassende Unterstützung hilft Start-ups, erfolgreich auf dem Markt zu agieren und deren volles Potenzial auszuschöpfen.

Ernennung von Bernhard Zihler zum Head of Communications

Bernhard Zihler studierte Publizistikwissenschaften, Allgemeines Staatsrecht und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich (MA UZH). Er hat umfangreiche Erfahrung in der Unternehmenskommunikation, darunter bei Zurich Financial Services, Winterthur Group, Credit Suisse und Bank Zweiplus. Später leitete er die Kommunikation bei Avaloq und arbeitete in Führungspositionen für verschiedene KMUs. Seit April 2024 ist er als Head of Communications bei HELP.CH tätig. (HELP.CH/mc/ps)

HELP.CH wurde 1996 gegründet und ist ein in der Schweiz führendes Such- und Informationsportal für Private, Firmen und Organisationen. Besucher können nach Firmen, Dienstleistungen oder Organisationen suchen und erhalten relevante Informationen und Kontaktdaten. Darüber hinaus bietet HELP.CH seinen Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, Bewertungen zu lesen oder selbst Bewertungen abzugeben. HELP.CH dient als Anlaufstelle für Personen, die Informationen über Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen in der Schweiz suchen. www.help.ch