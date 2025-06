BYD und Galliker Carplanet starten Vertriebspartnerschaft in der Schweiz

Baar – BYD, der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, und Galliker Carplanet, ein Akteur im Schweizer Fahrzeughandel, haben eine offizielle Vertriebspartnerschaft vereinbart. Die Unterzeichnung fand am Freitag, 20. Juni 2025, im Rahmen des ersten BYD Investor Day Schweiz im Royal Savoy Hotel in Lausanne statt – durch Stella Li, Executive Vice President BYD Co. Ltd., Maria Grazia Davino, SVP & Regional Managing Director BYD Europe, Jontey Li, Country Manager BYD Schweiz, Gabriel Galliker, CEO der Galliker Gruppe, und Matthias Galliker, stellvertretender CEO.

Ab Juli 2025 wird Galliker Carplanet BYD an drei Standorten vertreten: Aarburg, Bellach und Luzern. Die neuen Standorte bieten Fahrzeugverkauf, Beratung sowie umfassende Aftersales-Services. Die Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in BYDs Markteintrittsstrategie in der Schweiz, die auf starke regionale Partner setzt.

«Die Schweiz ist für BYD ein Schlüsselmarkt», betont Stella Li, Executive Vice President BYD Co. Ltd. «Mit Galliker Carplanet gewinnen wir einen engagierten Partner mit operativer Stärke, ausgeprägter Kundennähe und logistischer Kompetenz – eine ideale Basis für nachhaltiges Wachstum».

«Galliker Carplanet bringt Erfahrung, Reichweite und Kundennähe mit – perfekte Voraussetzungen für den weiteren Ausbau unserer Marktpräsenz in der Schweiz», ergänzt Maria Grazia Davino, SVP & Regional Managing Director BYD Europe.

Mit 19 firmeneigenen Standorten, rund 450 Mitarbeitenden und über 150 angeschlossenen Partnerbetrieben gehört Galliker Carplanet zu den führenden Fahrzeughändlern in der Schweiz. Das Unternehmen übernimmt nicht nur den Vertrieb, sondern auch das gesamte After-Sales-Angebot von BYD – inklusive Garantieabwicklung, Service und Kundenbetreuung.

Der BYD Investor Day in Lausanne bot die ideale Plattform für die Ankündigung dieser Partnerschaft. BYD präsentierte seine Strategie für den Schweizer Markt und trat in direkten Dialog mit potenziellen Investoren und künftigen Handelspartnern. Ziel ist der Aufbau eines landesweiten, kundennahen Vertriebs- und Servicenetzes, das Verfügbarkeit, Qualität und ein erstklassiges Kundenerlebnis sicherstellt.

Die offizielle Eröffnung der neuen BYD-Standorte ist für das zweite Halbjahr 2025 geplant. (Galliker Carplanet/mc/ps)