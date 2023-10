Hero schliesst Konfitürenwerk in Lenzburg definitiv

Lenzburg – Die Aargauer Traditionsfirma Hero wird ihr Konfitürenwerk in Lenzburg definitiv schliessen. Hero hatte die Pläne bereits im September angekündigt, in der Folge kam es allerdings noch zu einem Konsultationsverfahren mit den Mitarbeitenden.

Das Werk in Lenzburg soll bis Ende 2024 geschlossen werden. Die von den Mitarbeitern im Rahmen des Konsultationsverfahrens eingereichten Vorschläge hätten keine tragfähigen Alternativen ergeben, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

48 Mitarbeitende betroffen

Von der Schliessung betroffen sind laut Hero nun 48 Mitarbeitende, Mitte September war noch von 55 Betroffenen die Rede. Die Betroffenen sollen durch einen «grosszügigen» Sozialplan unterstützt werden, heisst es.

Hero bedauert die Schliessung, sieht sich dazu aber gezwungen, um die «langfristige Wettbewerbsfähigkeit» des Unternehmens zu sichern. Das 2011 eröffnete Werk habe trotz zahlreicher Bemühungen nie eine ausreichende Auslastung erreicht. Erschwerend sei zuletzt hinzugekommen, dass der Konsum von Konfitüre in der Schweiz weiterhin rückläufig sei.

Weiter betont Hero, dass auch nach der Schliessung in Lenzburg mehr als die Hälfte aller in der Schweiz verkauften Produkte im Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein hergestellt würden. Ausserdem verbleibt der Hauptsitz der Gruppe mit insgesamt 170 Mitarbeitern am Standort Lenzburg. (awp/mc/pg)

Hero