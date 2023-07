Hochkarätige Gäste am 25. Wirtschaftsforum Südostschweiz

Chur – Das Wirtschaftsforum Südostschweiz ist seit einem Vierteljahrhundert ein Pflichttermin für Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Die 25. Ausgabe findet am 29. August 2023 unter neuer Leitung statt. Hochkarätige Referierende wie die Unternehmer Peter Spuhler und Giada Ilardo, Ökonom Reiner Eichenberger, Weisse-Arena-CEO Markus Wolf und Genetiker Markus Hengstschläger werden zu aktuellen Themen sprechen.

Der wichtigste Wirtschaftsanlass der Südostschweiz feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Die 25. Ausgabe des Wirtschaftsforums Südostschweiz findet am Dienstag, 29. August, in der Stadthalle Chur statt und steht unter dem Motto «Aufbruch Südostschweiz». Namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden dabei aufzeigen, wie der Wirtschaftsstandort Südostschweiz die Chancen im aktuell schwierigen Umfeld nutzen kann.

Industriekapitän und bekannter Ökonom

Das Jubiläumsprogramm wartet mit einer Reihe von bekannten Gesichtern auf. Einer der Hauptreferenten ist der Ostschweizer Unternehmer Peter Spuhler. Der Miteigentümer und Verwaltungsratspräsident des Bahnherstellers Stadler Rail zeigt auf, wie die Schweiz die aktuellen Herausforderungen mit hoher Inflation und unsicheren Exportmärkten seiner Ansicht nach meistern kann. Die Züge von Stadler Rail sind auch auf den Strecken der Rhätischen Bahn unterwegs.

Ein weiterer Referent ist Reiner Eichenberger. Er ist eine der pointiertesten Stimmen und gehört seit Jahren zum Kreis der wichtigsten Schweizer Ökonomen. Der Fribourger Wirtschaftsprofessor wird über die Ausgangslage für die Wirtschaftsregion Südostschweiz sprechen. Eichenberger kennt die Region bestens: Er ist Besitzer einer Zweitwohnung im Prättigau und davon überzeugt, dass neue Formen von Home Office und mobilem Arbeiten besondere Chancen für die Südostschweiz bieten.

Self-Made-Millionärin und Bündner Innovationsvorreiter

Eine weitere Erfolgsunternehmerin ist Giada Ilardo. Die Schweizer Unternehmerin mit italienischen Wurzeln wird dem Publikum schildern, wie sie im Alter von 16 Jahren ihr erstes Tattoo-Studio eröffnete und heute das grösste Tattoo- und Piercing-Label Europas mit mehr als 50 Mitarbeitenden in fünf Studios betreibt. Weit über die Südostschweiz hinaus bekannt ist Markus Wolf. Der CEO der Weissen Arena Gruppe leitet die Bergbahnen Flims-Laax mit diversen Hotel- und Gastronomiebetrieben, Sportshops und -schulen, sowie einer eigenen Baugesellschaft. Die Weisse Arena beschäftigt in der Wintersaison mehr als 1000 Mitarbeitende. Bergbahnen-Manager Wolf wird darauf eingehen, wie Innovation dabei helfen kann, den Mangel an Fachkräften zu mildern.

Umgang mit Unsicherheiten lernen

Der renommierte Wissenschaftler Markus Hengstschläger wird das Publikum auf eine Reise durch aktuelle Fragestellungen mitnehmen. Der Genetiker zeigt, wie Menschen auf unsichere Situationen reagieren und mit unvorhersehbaren Ereignissen umgehen. Hengstschläger ist Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien und schrieb erfolgreiche Sachbücher wie «Die Durchschnittsfalle» und «Die Lösungsbegabung».

Auf dem Podium diskutieren regionale Entscheidungsträgerinnen und Unternehmer über die aktuellen Chancen und Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Südostschweiz. Enrico Uffer ist Holzbauunternehmer in vierter Generation und setzt Meilensteine im modularen Bauen für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Das erste digitale und durchgehend automatisierte Sägewerk nimmt 2023 den Betrieb auf. Weitere Gäste an der Podiumsdiskussion folgen in Kürze. Durch das Wirtschaftsforum Südostschweiz führt SRF-Journalist und «Einstein»-Moderator Tobias Müller.

Veranstaltung unter neuer Leitung

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz geht nach einem Vierteljahrhundert in neue Hände über. Die Eventagentur Skunk hat im Rahmen einer Nachfolgeregelung die Veranstaltung von der Domenig- Gruppe übernommen, welche das Wirtschaftsforum Südostschweiz zusammen mit der damaligen Bündner Herbstmesse Gehla ins Leben gerufen hatte. «Wir danken der Domenig-Gruppe für das Vertrauen und freuen uns sehr, mit den bisherigen Hauptpartnern Graubündner Kantonalbank, ÖKK, Somedia und Domenig-Gruppe zusammenarbeiten dürfen», sagt Skunk-Geschäftsführer Markus Goop. Die Eventagentur veranstaltet unter anderem den Unternehmertag in Vaduz, den Businesstag für Frauen sowie das Finance Forum in Liechtenstein, St. Gallen und Zürich.

Die neuen Organisatoren wollen das Wirtschaftsforum Südostschweiz noch stärker als zentralen Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft positionieren. Dazu wird das Programm, welches interaktiver gestaltet wird, auf regionale und nationale Wirtschaftsthemen wie Fachkräftemangel, Bildungspolitik, Digitalisierung und Exportwirtschaft ausgerichtet. Umrahmt wird die Veranstaltung durch ein attraktives Rahmenprogramm und einen hochwertigen Netzwerk- Apéro. Die Veranstalter erwarten 300 bis 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hauptpartner sind die GKB, ÖKK, Domenig sowie die Weisse Arena, Medienpartner ist Somedia. Zahlreiche weitere Partnerfirmen und Organisationen unterstützen das 25. Wirtschaftsforum Südostschweiz. (WiFo/mc/hfu)

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.wifo-suedostschweiz.ch