«Ausflug» – Beflügeltes aus der Helvetia Kunstsammlung

Basel – Mit der Ausstellung «Ausflug» lädt das Helvetia Art Foyer vom 12. Dezember 2024 bis 10. April 2025 zu einer fantasievollen Reise durch die Lüfte und zur Entdeckung einer Vielzahl geflügelter und gefiederter Geschöpfe und ihrer Behausungen ein. Die ausgestellten Werke aus der Helvetia Kunstsammlung beschäftigen sich mit Ästhetik und Symbolik und mit der fragilen Balance zwischen Natur und menschlichem Einfluss.

Im Ausstellungsraum am Helvetia Campus an der St. Alban-Anlage 26, versammeln sich Singvögel, Seevögel und Ziervögel. Unter den geflügelten und gefiederten Geschöpfen gibt es Haustiere, Nutztiere, Wildtiere oder Schädlinge. Während eine Vielzahl der Tiere klar einer Gattung zuzuordnen ist, entziehen sich ein paar mystische Flugwesen und Paradiesvögel einer eindeutigen Identifikation. Allen gemeinsam ist, dass sie durch die künstlerische Perspektive betrachtet und zu Kunstwerken gemacht wurden, sei es durch Malerei, Fotografie, Zeichnung, Collage oder Skulptur.

Vögel spielen in der Kunst eine bedeutende Rolle

Vögel spielen in der bildenden Kunst schon früh eine bedeutende symbolische und ästhetische Rolle. Die Eule steht für Weisheit, der Pfau für die Eitelkeit, der Adler ist ein Symbol der Macht. In der christlichen Kunst symbolisiert die Taube den Heiligen Geist. Pablo Picasso zeigt sie mit einem Zweig im Schnabel als Friedensbotin. Künstler wie Albrecht Dürer und René Magritte wurden von der Schönheit und Anatomie der Vögel inspiriert.

Im Helvetia Art Foyer haben sich auch Falter und Schmetterlinge niedergelassen. Die filigranen geflügelten Wesen werden in vielen Kulturen und Epochen als Symbol für die Seele betrachtet, die sich nach dem Tod in eine höhere Existenzform verwandelt. Der Schmetterling versinnbildlicht Vergänglichkeit, Metamorphose, Freiheit und Schönheit.

Nicht nur die Tiere selbst, auch ihre Behausungen stehen im Fokus der Ausstellung. 33 Vogelhäuschen aus recyceltem Müll vom Strassenrand regen zum Nachdenken über verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen an und werden zu Botschaftern eines bedrohten Artenreichtums.

Für den geflügelten Ausflug in die Helvetia Kunstsammlung hat Kuratorin Nathalie Loch Werke von Andriu Deplazes, Adolf Dietrich, David Favrod, Eugen Früh, Alex Hanimann, Christoph Hänsli, Charles Hindenlang, huber.huber, Camillo Paravicini, Augustin Rebetez, Julia Steiner, Niklaus Stoecklin und Peter Wüthrich zusammengestellt. (Helvetia/mc)

Eckdaten der Ausstellung «Ausflug»

12.Dezember 2024 bis 10. April 2025

Jeweils donnerstags, 16 bis 20 Uhr

Spezialöffnung mit Rahmenprogramm: Museumsnacht Basel am Freitag, 17. Januar 2025, 18 bis 2 Uhr (nur mit Ticket zugänglich)

Eintritt kostenlos

Helvetia Art Foyer

St. Alban-Anlage 26

4002 Basel