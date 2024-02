Höchste Punktzahl für Napulé: 3 «Spicchi» von Gambero Rosso

Zürich – Für seine herausragende Kunst des Pizzabackens erhielt Raffaele Tromiro bisher über 300 Auszeichnungen, darunter dreimal den Titel Pizza-Weltmeister. Nun erreichte er einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere: Das Gambero Rosso hat die neapolitanische Pizza von Napulé zum zweiten Mal in Folge mit der Höchstpunktzahl ausgezeichnet. «Es ist für das gesamte Team und mich eine Ehre, auch in diesem Jahr die volle Punktzahl von 3 Spicchi erzielt zu haben. Diese Auszeichnung beweist, dass sich Leidenschaft und Hingabe auszahlen», so Napulé-Gründer Raffaele Tromiro.

Gambero Rosso und der Top Italian Restaurants Guide

Gambero Rosso nimmt eine herausragende Position als führende Plattform im italienischen Wein-, Reise- und Food-Bereich ein. Sie bietet eine Vielfalt von Inhalten, Schulungen und Beratung, darunter eigene Bücher, Magazine, Guides sowie Sendungen, Web- und Social-Media-Inhalte. Seit 2016 ehrt Gambero Rosso im jährlichen «Top Italians Restaurants Guide» die herausragenden italienischen Restaurants, Pizzerias und Weinkeller ausserhalb Italiens. Die internationale Jury setzt sich aus Journalisten und Fachvertretern zusammen. Ziel ist es, das hohe Niveau italienischer Restaurants weltweit zu präsentieren. (Napulé/mc/ps)

Über Napulé

Raffaele Tromiros Urgrossvater, Grossvater und Vater waren bereits Pizzaioli. 2015 eröffnete er in Meilen (ZH) den ersten von heute 8 Napulé-Standorten. Bereits Anfangs 2023 erhielt das Napulé von Gambero Rosso, dem bekanntesten Wein- und Restaurantführer Italiens, die volle Punktzahl von drei Spicchi und den Preis als beste Pizzeria ausserhalb Italiens. Der gebürtige Neapolitaner Raffaele Tromiro erreichte damit einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Bereits über 300 Auszeichnungen und Pokale, darunter dreimal den Titel Pizza-Weltmeister, würdigen seine Kunst des Pizzabackens.