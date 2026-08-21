Holcim kauft Firma Fermacell für 840 Millionen Euro

Zug – Holcim übernimmt das deutsche Unternehmen Fermacell. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem heutigen Besitzer James Hardie Industries sei unterzeichnet worden, teilte Holcim am späten Donnerstagabend mit. Der Kaufpreis liegt laut den Angaben bei 840 Millionen Euro.

Fermacell stellt Wand-, Boden- und Brandschutzlösungen her ist laut dem Communiqué führend im Bereich hochleistungsfähiger Gipsfaser- sowie zementgebundener Platten. Es erwarte 2026 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeitende, ist in 13 europäischen Märkten aktiv und betreibt sechs Produktionsstandorte.

Sofortiger Gewinnbeitrag

Holcim rechnet ab dem dritten Jahr mit EBITDA-Synergien von rund 22 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme soll den Gewinn je Aktie ab dem ersten Jahr erhöhen.

Der Abschluss wird in der ersten Hälfte 2027 erwartet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen.

«Diese strategische Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserer Vision, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein», lässt sich Holcim-CEO Miljan Gutovic zitieren. Der Zukauf beschleunige den Ausbau des Bereichs Building Solutions, der für die Wachstumsstrategie «NextGen Growth 2030» zentral ist. (awp/mc/pg)