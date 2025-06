Holcim übernimmt kanadische Langley Concrete Group

Zug – Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat die Geschäftstätigkeiten der kanadischen Langley Concrete Group Inc. übernommen. Dabei handelt es sich um einen führenden Anbieter von Fertigteil-Lösungen mit Sitz in der kanadischen Provinz British Columbia.

Dieser strategische Schritt markiere für Holcim den Eintritt in den Markt für Fertigbeton in der Provinz, erweitere seine nationalen Kapazitäten und stärke damit seine Präsenz im schnell wachsenden Infrastruktursektor, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Eine Umsatzgrösse für das übernommene Geschäft wird nicht genannt, die Anzahl Mitarbeitende wird von Holcim derweil mit 180 angegeben.

Die Übernahme umfasst den Angaben zufolge zwei hochmoderne Produktionsstätten in den Ortschaften Chilliwack und Duncan. Diese Anlagen würden die lokale Region versorgen und eine breite Palette von Trocken- und Nassbetonprodukten für ober- und unterirdische Infrastrukturanwendungen herstellen, heisst es. Das Portfolio umfasse dabei verschiedene Produkte wie Schächte, Betonrohre, Kastendurchlässe und andere kundenspezifische Komponenten, die für kommunale, gewerbliche und industrielle Produkte unerlässlich seien.

Das Nordamerika-Geschäft von Holcim wird bekanntlich noch diesen Monat (23.6.) vom Rest des Unternehmens abgespalten und unter dem Namen Amrize separat an die Börse gebracht. (awp/mc/pg)