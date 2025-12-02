Holcim übernimmt Recyclingfirmen in drei europäischen Ländern

Zug – Der Zementkonzern Holcim übernimmt drei Unternehmen im Bereich des Recyclings von Bau- und Abbruchmaterialien. Die Firmen in Grossbritannien, Deutschland und Frankreich verfügen gemeinsam über eine jährliche Verarbeitungskapazität von rund 1,3 Millionen Tonnen.

Mit den Übernahmen treibe Holcim das zirkuläre Bauen in Europa voran, teilte Holcim am Dienstag mit. Der Baustoffkonzern habe sich zu Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich mehr als 20 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchmaterialien zu recyceln.

Mit der Übernahme des britischen Abbruchmaterial-Recyclers Thames Materials erweitere Holcim seine Präsenz auf das Grossraumgebiet London, heisst es in der Mitteilung. 2023 hatte Holcim bereits das Unternehmen Sivyer Logistics im Osten von London übernommen.

Des weiteren hat Holcim einen Mehrheitsanteil an der A&S Recycling in Hannover übernommen, womit die Gruppe nun über zehn Recycling-Hubs in Deutschland verfüge. In Frankreich hat die Schweizer Gruppe schliesslich eine Vereinbarung für die Übernahme eines Abbruchmaterial-Recyclers im Nordwesten des Landes vereinbart, mit der die Zahl der Recycling-Zentren landesweit auf 28 steigen wird.

Finanzielle Angaben wurden keine gemacht. (awp/mc/ps)