Swiss und andere Lufthansa-Airlines führen neuen Einstiegstarif ein

Zürich – Mehrere Airlines der Lufthansa-Gruppe, darunter die Swiss, führen einen neuen Einstiegstarif ein. Dieser gilt auf den Kurz- und Mittelstrecken für Passagiere, die nur mit einem persönlichen Gegenstand wie einer Laptop-Tasche oder einem kleinen Rucksack reisen.

Dieser neue «Economy Basic» genannte Einstiegstarif ergänze das bestehendes Angebot, teilte die Lufthansa-Gruppe am Donnerstag in einem Communiqué mit. «Unsere bisherigen Tarife bleiben bestehen», sagte ein Swiss-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Der persönliche Gegenstand darf höchstens 40x30x15 Zentimeter gross sein.

Bisheriger Tarif «Economy Light» bleibt

Die bisher tiefste Tarifklasse «Economy Light», bei der man neben einem persönlichen Gegenstand auch ein Handgepäck in der Grösse von maximal 55x40x23 Zentimeter an Bord nehmen darf, bleibt erhalten. Und sie wird neu um eine Umbuchungsoption erweitert. Damit könnten die Kunden künftig ihren Flug gegen eine Gebühr umbuchen, was bislang nicht möglich gewesen sei, sagte der Swiss-Sprecher.

«Es handelt sich hier um einen Ausbau unseres Angebots. Wer ohne Handgepäck fliegen und von einem entsprechenden Preis profitieren möchte, hat künftig auch bei uns diese Wahlmöglichkeit. Bei allen anderen bestehenden Tarifen ist mindestens ein Handgepäck nach wie vor inbegriffen», sagte der Swiss-Sprecher.

Der neue Einstiegstarif «Economy Basic» werde ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai eingeführt, schrieb die Lufthansa. Er sei bei den Airlines der Lufthansa Group – Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti – buchbar. Insgesamt stünden den Reisenden künftig vier unterschiedliche Tarifoptionen in der Economy Class sowie drei in der Business-Klasse zur Verfügung.

Der neue Tarif gilt ausschliesslich für Europaflüge. Er ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Tarif «Economy Basic» auf der Langstrecke. Dieser trägt zwar den gleichen Namen, umfasst jedoch ein anderes Angebot. (awp/mc/pg)