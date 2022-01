St. Gallen – An der HSG.Retail Tech Konferenz werfen Handels- und Tech-Unternehmen gemeinsam einen Blick in die digitale Zukunft des Handels. Prominente Unternehmensvertreter globaler Technologie-Giganten zeigen anschaulich, wie Händler mithilfe von State-of-the-Art Technologien Wettbewerbsvorteile erzeugen und Kundenbedürfnisse besser erfüllen können.

Die HSG.Retail Tech Konferenz richtet sich an das mittlere und Topmanagement von Unternehmen mit Handelsbezug. Die HSG.Retail Tech Konferenz bietet den Teilnehmern einen Überblick zu handelsrelevanten Technologietrends so- wie einen Einblick in praxisorientierte Case Studies erfolgreicher Innovationsprojekte.

Datum: 18. März 2022

Ort: WBZ, St. Gallen

Eckpunkte der Veranstaltung

Von 9:00 Uhr—17:00 Uhr (mit 1.5h Mittagspause)

6 Keynote Speaker (30 min pro Vortrag) Christian Keller, Head of Enterprise Switzerland, Amazon Web Services Jin Choi, Group-Director DACH – Retail, Fashion & Luxury, Entertainment & Media, Tech-Telco, Switzerland, Facebook Yves Mäder, Marketing Platform Lead Austria & Switzerland, Google René Fitterer, Chief Technology Officer Switzerland, SAP Prof. Thomas Rudolph, Direktor, Forschungszentrum für Handelsmanagement, Universität St.Gallen

2 Paneldiskussionen

2 Networking Sessions

Stehlunch mit freiem Networking

Ticketpreise: 300-600 CHF

Veranstaltungsgrösse: Ca. 150 TeilnehmerInnen

