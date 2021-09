Huber+Suhner-Grossaktionär Metrohm hat Anteil verkauft – Aktie gibt deutlich nach

Herisau – Bei Huber+Suhner ist der Grossaktionär Metrohm AG vollständig ausgestiegen. Der Aktienkurs ist entsprechend deutlich unter Druck.

Huber+Suhner sei darüber informiert worden, dass Metrohm 10 Prozent seiner 10,6-Prozent Beteiligung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens vollständig am Markt veräussert habe, teilte das Herisauer Unternehmen mit.

Die Metrohm AG mit Sitz ebenfalls im Appenzellischen Herisau ist laut Mitteilung ein Industrieunternehmen, das vor bald 80 Jahren durch Bertold Suhner gegründet wurde. Es habe Huber+Suhner während Jahrzehnten als verlässlicher und langfristig orientierter Kernaktionär begleitet, heisst es in der Mitteilung.

Weiter «starkes Kernaktionariat»

Man verfüge nach dem Verkauf der Beteiligung durch Metrohm aber weiterhin über ein starkes Kernaktionariat, schreibt Huber+Suhner weiter. Neben einer Reihe von langjährigen Aktionären unterhalb der Meldeschwelle von 3 Prozent gehörten dazu insbesondere die EGS Beteiligungen AG mit 9,2 Prozent, Silvia Hoffmann-Suhner mit 6,2 Prozent sowie die HUWA Finanz- und Beteiligungs AG mit einem Anteil von 3,2 Prozent.

Huber+Suhner hat in der Meldung keinen Verkaufspreis genannt. Gemäss dem Bookrunner Credit Suisse gingen die von Metrohm verkaufen 2,02 Millionen Aktien zu 75 Franken das Stück an die neuen Besitzer. Das gesamte Paket hat also einen Wert von 151,5 Millionen Franken. Im Vergleich zum Schlusskurs vom Dienstag bei 84,40 Franken wurden die Papiere mit einem Abschlag von rund 11 Prozent losgeschlagen.

Die Huber+Suhner Aktie hat bis am Mittag etwas weniger verloren als diese 11 Prozent. Um 12.15 Uhr notiert sie notiert sei bei 76,90 Franken und damit knapp 9 Prozent tiefer als am Dienstag zum Handelsschluss. Auf dem neuen Niveau notiert das Papier noch knapp 10 Prozent über dem Schlusskurs 2020 (SPI +18%). (awp/mc/pg)

