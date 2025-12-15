Huber+Suhner wird mit Umsatzprognose wegen Währungseffekten defensiver

Herisau – Huber+Suhner hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht nach unten revidiert. Grund dafür ist insbesondere der starke Franken. Die bisherige Guidance für die operative Gewinnmarge wird etwas enger gefasst.

Neu wird für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzrückgang von rund 3 Prozent erwartet, wie der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik am Dienstag mitteilte. Bisher stellte das Unternehmen eine seitwärts verlaufende Entwicklung in Aussicht. Diese leichte Abweichung sei vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen.

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT) dürfte im Gesamtjahr im Bereich von 10 bis 11 Prozent zu liegen kommen. Davor wurde eine EBIT-Marge innerhalb des Zielbandes von 9 bis 12 Prozent prognostiziert.

Die Guidance für 2025 habe vorausgesetzt, dass wichtige Einflussfaktoren wie Inflation, Wechselkurse, Handelshemmnisse oder geopolitische Konflikte die Geschäftsaktivitäten nicht übermässig beeinträchtigten. Nun habe sich aber der Franken gegenüber relevanten Handelswährungen wie Euro und US-Dollar im Jahresverlauf aufgewertet. (awp/mc/ps)