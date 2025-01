HUG wächst erneut dank starken Marken

Malters – Das Backwaren-Unternehmen HUG hat den Umsatz 2024 um 4 Prozent auf 131 Mio Franken gesteigert. Im Food Service, dem Gastronomiegeschäft, schrieb HUG sogar einen Umsatzrekord.

Mit bekannten Marken wie HUG, Dar-Vida oder Wernli sowie dem HUG Food Service verzeichnete das Unternehmen 2024 einen 4 Prozent höheren Umsatz von 131 Mio Franken. Insbesondere im Detailhandel Schweiz wuchs HUG um 8.5 Prozent, und im Food Service beträgt das Umsatzwachstum insgesamt 4.5 Prozent. Beide Werte liegen über den Erwartungen. «Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bewusst ins Markengeschäft investiert, sei es in verstärkte Kommunikation oder in innovative Produktneuheiten», erklärt Anna Hug, Co-Geschäftsleiterin bei HUG

Kräftiges Wachstum im Detailhandel und Co-Branding mit Ovomaltine

Im Detailhandel legte Dar-Vida im zweistelligen Bereich zu und schrieb damit ebenfalls einen neuen Rekordumsatz. Im Co-Branding wird 2025 die Neuheit «Dar-Vida Ovomaltine» lanciert, ein Dar-Vida-Cracker mit einem Ovomaltine Schokoladen-Plättchen. Auch die Biscuitsmarke Wernli wuchs und gewann Marktanteile.

Umsatzrekord im Food Service

Mit einem Umsatz von über 51 Mio Franken erreichte HUG mit dem Food Service-Geschäft ebenfalls einen Umsatzrekord. In der Schweiz ist das Wachstum breit abgestützt auf verschiedene Warengruppen und Kunden. Das stärkste Wachstum verzeichnen auch hier die Marken Dar-Vida und Wernli. Die grösste Warengruppe und Wachstumstreiber sind aber die Tartelettes. Sie bilden ein ideales Produkt für salzige Snacks und süsse Desserts und sind weltweit sehr beliebt.

Ins Geschäftsjahr 2025 blicken die beiden Co-Geschäftsleiterinnen verhalten optimistisch. Sorgen bereiten die anhaltend hohen Kakaopreise sowie die zunehmende Handelskonzentration im Food Service. Auf der Umsatzseite hingegen zeichnet sich weiterhin ein positives Bild ab, weshalb HUG für das kommende Jahr ein moderates Umsatzwachstum budgetiert hat.

Moderne Anstellungsbedingungen

Seit Jahresbeginn gelten bei HUG neue Anstellungsbedingungen. Neu haben alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, jährlich bis zu 10 Ferientage zu kaufen. Seit längerem bezahlt HUG eine freiwillige Familienzulage und neu wird der Vaterschaftsurlaub auf drei Wochen ausgeweitet. (mc/pg)