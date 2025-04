Pistor steigert 2024 Umsatz und Gewinn erneut

Rothenburg – Die auf Backwaren spezialisierte Pistor AG hat im Geschäftsjahr 2024 Umsatz und Gewinn erneut gesteigert. Während im Vorjahr die Teuerung das Resultat beeinflusste, erzielte Pistor das jüngste Wachstum aus eigener Kraft.

Die Verkäufe wuchsen um 3,8 Prozent auf 827,1 Millionen Franken, wie der Rothenburger Grosshändler am Mittwoch mitteilte. Man habe in allen Kundensegmenten zugelegt, insbesondere in der Belieferung der Gastronomie.

Bei den Gastronomiebetrieben als Abnehmer resultierte ein Umsatz von 436 Millionen Franken, was einem Anstieg von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Miteingerechnet sind die Umsätze des im Aufbau befindlichen Geschäftsfeldes Healthcare mit dem Handel mit Medizinverbrauchsartikeln.

Das Stammgeschäft mit Bäckereien-Confiserien blieb weitgehend stabil. Es legte um 3,3 Millionen Franken auf 391 Millionen zu. Dies entspricht 47 Prozent des Gesamtumsatzes.

Ausbau der Infrastruktur

Unter dem Strich blieb ein um 5,1 Prozent höherer Gewinn von 26,8 Millionen Franken. Dies gebe finanziellen Spielraum für den Ausbau der Infrastruktur, hiess es.

Pistor verfolgt den Angaben zufolge mehrere Infrastrukturprojekte: Bald öffnet eine neu gebaute Verteilzentrale in der Ostschweiz. Die Westschweizer Verteilzentrale in Chavornay wird modernisiert und am Hauptsitz Rothenburg entstehen mittelfristig neue Lager-, Warenumschlags- und Distributionsflächen.

Ausserdem will Pistor in den digitalen Bereich investieren. «Unser digitales Einkaufszentrum Mercanto soll die grösste B2B-Plattform der Schweiz für Food- und Non-Food-Produkte werden», wurde CEO Patrick Lobsiger in der Mitteilung zitiert. (awp/mc/pg)