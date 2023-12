Hugo Martinho wird neuer HR-Chef bei Schindler

Ebikon – Der Schindler-Verwaltungsrat hat Hugo Martinho (1971) per 1. April 2024 als Nachfolger von Tobias B. Staehelin als Mitglied der Konzernleitung, verantwortlich für Human Resources, ernannt.

Martinho ist seit 2003 bei Schindler in verschiedenen Positionen in Europa und Asien tätig. Seit 2022 ist er Leiter Human Resources Europa Nord. Hugo Martinho hat einen Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften der Universität Coimbra in Portugal.

Weiter gab der Konzern bekannt, dass Erich Ammann, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2018, sich nach mehr als 35 Jahren Arbeit für den Schindler-Konzern an der Generalversammlung 2024 nicht mehr zur Wiederwahl stellen und in den Ruhestand tretem wird. Auch Adam Keswick stellt sich nicht zur Wiederwahl. wirdnicht zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates stellen. Alle übrigen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich an der ordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2024 zur Wiederwahl. (mc/pg)