Hupac Gruppe ernennt Britta Weber zur neuen CEO

Chiasso – Die Hupac Gruppe hat Britta Weber (42) zur neuen Chief Executive Officer ernannt. Die aktuelle Vizepräsidentin UPS Healthcare für Europa und Asien wird zum 1. Juli 2026 zur Hupac Gruppe wechseln. Sie folgt auf Michail Stahlhut.

Mit ihrer Ernennung gewinne die Gruppe eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Logistik, Supply Chain Management und Organisationsentwicklung, schreibt Hupac in einer Mitteilung. In allen Hauptmärkten der Hupac Gruppe habe die Top-Managerin bereits gelebt und erfolgreich gearbeitet.

Mit dieser Entscheidung stellt der Verwaltungsrat die Weichen für die nächste Entwicklungsphase der Gruppe. Im Fokus stehen die strategische Weiterentwicklung des kombinierten Verkehrs, der Ausbau nachhaltiger Transportlösungen sowie die Stärkung der Marktposition von Hupac als führende Anbieterin im intermodalen Landverkehr in Europa.

In der Übergangsphase bis zu Webers Stellenantritt wird die operative Führung durch die beiden Stellvertreter des CEO, Benedetta Masciari und Alessandro Valenti, sowie durch Bernhard Kunz, Delegierter des Verwaltungsrates, sichergestellt. (mc/pg)

