Idorsia ernennt Roland Wandeler zum CEO

Allschwil – Idorsia hat Roland Wandeler zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt den Posten ab 1. Oktober 2026 von Jean-Paul Clozel, der seit März 2026 nach dem überraschenden Abgang von Srishti Gupta interimistisch an der Spitze steht und Verwaltungsratspräsident bleibt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit der Ernennung will das Biopharma-Unternehmen die nächste Wachstumsphase vorantreiben und den Wert seines Portfolios besser ausschöpfen.

Der Verwaltungsrat suchte für den Chefposten nach eigenen Angaben eine Führungskraft mit langfristigem Fokus, die Wissenschaft, Kommerzialisierung und operative Umsetzung verbindet. Wandeler ist derzeit Präsident der Biopharma-Sparte von Grifols. Zuvor arbeitete er in Führungsfunktionen bei Amgen und war Chief Operating Officer bei MorphoSys.

Zudem baut Idorsia seine Konzernleitung aus. Benjamin Limal und Dominique Le Terrier rücken in die Geschäftsleitung auf, und Begoña Carreño-Gómez wird per 1. November 2026 neue Chief Business Development Officer. (awp/mc/pg)