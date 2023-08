Ikea Schweiz erhält ab Oktober neue Chefin

Spreitenbach – Ikea Schweiz holt sich mit Janie Bisset erneut eine Frau auf den CEO-Posten. Sie folgt auf Jessica Anderen, die das Unternehmen Ende Mai verlassen hatte. Bisset wird per 1. Oktober sowohl CEO als auch Nachhaltigkeitschefin (Chief Sustainability Officer).

Bisset ist seit über 20 Jahren bei Ikea. Zuletzt war sie als Market Area Manager verantwortlich für alle Ikea Einrichtungshäuser in Westkanada, wie der Möbelgigant am Donnerstag mitteilte. Bisset werde an die erfolgreiche Wachstumsstrategie ihrer Vorgängerin Jessica Anderen anknüpfen. Sie solle ausserdem die Digitalisierung weiter vorantreiben.

Nach dem Ausscheiden von Anderen hatte Marco Ruina ad interim die laufenden Projekte übernommen. (awp/mc/ps)

Ikea Schweiz