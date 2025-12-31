Impfstoffhersteller Janssen schliesst Standort in Bern-Bümpliz

Bern – Der Impfstoffentwickler Janssen schliesst sein Werk in Bern-Bümpliz. Ob der Standort an Dritte verkauft wird, ist noch offen. Das Konsultationsverfahren war bereits im September abgeschlossen worden. Ein Sozialplan wurde ausgehandelt.

Johnson & Johnson, zu der die Firma gehört, prüfe weiterhin verschiedene Optionen für den Standort Bern. Dazu gehöre auch der Verkauf an einen Drittanbieter, teilte eine Mediensprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Schliessung des Standorts erfolge schrittweise bis Ende 2026.

Das Onlineportal 20 Minuten hatte zunächst über die Schliessung berichtet, die bereits im Juli angekündigt worden war. Von dieser sind gemäss der Sprecherin rund 300 Mitarbeiter betroffen.

Mit den Arbeitnehmervertretungen sei ein Sozialplan ausgehandelt worden. Dieser beinhalte Abfindungsregelungen, verlängerte Kündigungsfristen für Mitarbeitende über 50, Kinderzulagen sowie «umfassende Outplacement-Dienstleistungen».

Das Konsultationsverfahren war Anfang Juli eröffnet worden. Dies unter anderem, nachdem ein neuer Impfstoff zur Vorbeugung von Infektionen durch Kolibakterien nicht die gewünschte Wirksamkeit aufgewiesen hatte.

Am Standort Bern wurde zudem die Produktion von lentiviralen Vektoren (LVV) für Zelltherapien schrittweise eingestellt. Sie wird in die Niederlande verlagert. (awp/mc/ps)